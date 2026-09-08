अंबानी कल्चरल सेंटर में PM मोदी के इवेंट से पहले 2 संदिग्ध गिरफ्तार, PMO की फेक ID और बंदूक बरामद

नीता अंबानी कल्चरल सेंटर से गिरफ्तार किया गया व्यक्ति खुद को प्रधानमंत्री ऑफिस का ऑफिसर बता रहा था. उसकी पहचान रोहन पारेख के तौर पर हुई है. उसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है.

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प्रधानमंत्री मोदी के मुंबई दौरे से पहले अंबानी कल्चरल सेंटर (BKC) से दो संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, मंगलवार (8 सितंबर) को पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया. इनमें से एक के पास से बंदूक और एक के पास से PMO की फेक आईडी मिली है. PM मोदी आज शाम को नीता अंबानी कल्चरल सेंटर में करीब 5.45 बजे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2026 का उद्घाटन करेंगे. ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का सातवां एडिशन 8 से 11 सितंबर तक मुंबई में आयोजित किया जा रहा है.

नीता अंबानी कल्चरल सेंटर से गिरफ्तार किया गया व्यक्ति खुद को प्रधानमंत्री ऑफिस का ऑफिसर बता रहा था. उसकी पहचान रोहन पारेख के तौर पर हुई है. उसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है. मुंबई पुलिस ने बताया, “NMACC में रोहन पारेख खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का वरिष्ठ अधिकारी बताकर घूम रहा था. उसके व्यवहार और गतिविधियों पर सुरक्षा अधिकारियों को शक हुआ. सुरक्षा जांच के दौरान पुलिस ने रोहन को रोका और उससे पूछताछ की. रोहन ने अपनी पहचान साबित करने के लिए PMO की आईडी दिखाई. जांच में ये आईडी फेक निकली. इसके बाद पुलिस ने रोहन पारेख को अरेस्ट कर लिया. उसके बॉडीगार्ड को भी अरेस्ट किया गया है.”

Mumbai Police say, “Two individuals have been detained from the venue in Mumbai where Prime Minister Narendra Modi was scheduled to attend an event. A gun was recovered from one of the individuals. The Mumbai Police detained a man at the Nita Mukesh Ambani Cultural Centre (NMACC)… — ANI (@ANI) September 8, 2026

मुंबई पुलिस ने बताया, “मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) मुंबई में PM मोदी का इवेंट शेड्यूल है. वहां से 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है. एक शख्स के पास से गन मिली है. इसने PMO ऑफिसर होने का दावा किया है. दूसरा शख्स इसका बॉडीगार्ड बताया जा रहा है. इसी के पास हमें गन मिली है. फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच दोनों से पूछताछ कर रही है.”