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अंबानी कल्चरल सेंटर में PM मोदी के इवेंट से पहले 2 संदिग्ध गिरफ्तार, PMO की फेक ID और बंदूक बरामद

नीता अंबानी कल्चरल सेंटर से गिरफ्तार किया गया व्यक्ति खुद को प्रधानमंत्री ऑफिस का ऑफिसर बता रहा था. उसकी पहचान रोहन पारेख के तौर पर हुई है. उसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: September 8, 2026, 5:02 PM IST
अंबानी कल्चरल सेंटर में PM मोदी के इवेंट से पहले 2 संदिग्ध गिरफ्तार, PMO की फेक ID और बंदूक बरामद

प्रधानमंत्री मोदी के मुंबई दौरे से पहले अंबानी कल्चरल सेंटर (BKC) से दो संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, मंगलवार (8 सितंबर) को पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया. इनमें से एक के पास से बंदूक और एक के पास से PMO की फेक आईडी मिली है. PM मोदी आज शाम को नीता अंबानी कल्चरल सेंटर में करीब 5.45 बजे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2026 का उद्घाटन करेंगे. ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का सातवां एडिशन 8 से 11 सितंबर तक मुंबई में आयोजित किया जा रहा है.

नीता अंबानी कल्चरल सेंटर से गिरफ्तार किया गया व्यक्ति खुद को प्रधानमंत्री ऑफिस का ऑफिसर बता रहा था. उसकी पहचान रोहन पारेख के तौर पर हुई है. उसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है. मुंबई पुलिस ने बताया, “NMACC में रोहन पारेख खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का वरिष्ठ अधिकारी बताकर घूम रहा था. उसके व्यवहार और गतिविधियों पर सुरक्षा अधिकारियों को शक हुआ. सुरक्षा जांच के दौरान पुलिस ने रोहन को रोका और उससे पूछताछ की. रोहन ने अपनी पहचान साबित करने के लिए PMO की आईडी दिखाई. जांच में ये आईडी फेक निकली. इसके बाद पुलिस ने रोहन पारेख को अरेस्ट कर लिया. उसके बॉडीगार्ड को भी अरेस्ट किया गया है.”

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मुंबई पुलिस ने बताया, “मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) मुंबई में PM मोदी का इवेंट शेड्यूल है. वहां से 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है. एक शख्स के पास से गन मिली है. इसने PMO ऑफिसर होने का दावा किया है. दूसरा शख्स इसका बॉडीगार्ड बताया जा रहा है. इसी के पास हमें गन मिली है. फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच दोनों से पूछताछ कर रही है.”

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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