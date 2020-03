गांधीनगर: गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है. पार्टी छोड़ने वाले कुल विधायकों की संख्या अब पांच पर पहुंच गई है. गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने सोमवार को सदन को सूचित किया कि कांग्रेस के पांच विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं.

अध्यक्ष ने बताया कि ये पांच विधायक गढ़ड़ा के प्रवीण मारू Pravin Maru from Gadhada, अबदसा के प्रद्युम्न सिंह जडेजा Pradyumansinh Jadeja from Abdasa, लिंबडी के सोमा कोली पटेल Soma Koli Patel from Limbdi, धारी से जे.वी काकड़िया J V Kakadia from Dhari और Mangal Gavit from Dang डांग से मंगल गवित हैं.

बता दें कि शनिवार को गुजरात में राज्यसभा की चार सीटों पर 26 मार्च को होने वाले चुनाव से पहले राज्य में कांग्रेस के चार विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष राजेन्द्र त्रिवेदी को अपने इस्तीफे सौंप दिये, जिसके बाद कांग्रेस ने अपने कम से कम 24 विधायकों को जयपुर भेज दिया था.

