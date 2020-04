नई दिल्लीः कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कथित रूप से उच्च लागत पर रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट खरीदने पर केंद्र सरकार से सवाल किया है. पटेल ने ट्वीट कर कहा, “दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में प्रासंगिक सवाल उठाया कि आईसीएमआर एंटीबॉडी टेस्ट किट 600 रुपये प्रति पीस क्यों खरीद रहा था, जिसे 245 रुपये में आयात किया गया था?” Also Read - चीन से आ‍यातित Coronavirus जांच किट में मुनाफाखोरी, सरकार जांच और कार्रवाई करे: कांग्रेस

कांग्रेस नेता ने कहा कि महामारी के बीच में, किसी को भी गरीबों की कीमत पर लाभ नहीं कमाना चाहिए. आशा है कि सरकार इसे स्पष्ट करेगी. न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ के समक्ष मामला उठाए जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 परीक्षण किट की अधिकतम बिक्री कीमत पर लगाम लगाया जो मैट्रिक्स लैब्स द्वारा आयात किए गए थे.

The recent Delhi HC judgement has raised a pertinent question –

Why was ICMR purchasing antibody test kits for Rs 600 per piece,which was imported for Rs 245?

In the midst of a pandemic, no one should profit at the expense of poor

Hope Govt clarifies this pic.twitter.com/2bfSIlzhuq

— Ahmed Patel (@ahmedpatel) April 27, 2020