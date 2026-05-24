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बैंक के अंदर ही खेल गया करोड़ों का खेल! कर्मचारी ने उड़ाए 8.7 करोड़, 90 दिनों तक किसी को नहीं लगी भनक

अहमदाबाद में बैंक ऑफ बड़ौदा के एक कर्मचारी पर 8.7 करोड़ रुपये गबन करने का आरोप लगा है. पुलिस के मुताबिक उसने चोरी की रकम से बंगला, दुकान और क्रिप्टो खरीदी. मामला CCTV जांच के बाद सामने आया.

Published date india.com Published: May 24, 2026 4:54 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
बैंक के अंदर ही खेल गया करोड़ों का खेल! कर्मचारी ने उड़ाए 8.7 करोड़, 90 दिनों तक किसी को नहीं लगी भनक

Crime News: अहमदाबाद में बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा में करोड़ों रुपये के गबन का मामला सामने आने के बाद बैंकिंग सेक्टर में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने बैंक के संयुक्त संरक्षक यानी जॉइंट कस्टोडियन हर्सिद्ध कडियार को 8.70 करोड़ रुपये के कथित गबन के आरोप में गिरफ्तार किया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी ने ये रकम अपनी आलीशान जिंदगी और संपत्तियां खरीदने में खर्च की.

ये मामला तब सामने आया जब बैंक अधिकारियों ने शाखा के वॉल्ट की जांच की. अहमदाबाद के कालूपुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में RBI करेंसी चेस्ट भी मौजूद है, जहां से अन्य बैंकों को नकदी भेजी जाती है. जांच के दौरान पता चला कि 500 रुपये के नोटों के 174 बंडल गायब हैं, जिनकी कुल कीमत 8.70 करोड़ रुपये थी.

वॉल्ट की जिम्मेदारी मुख्य संरक्षक संजय शर्मा और संयुक्त संरक्षक हर्सिद्ध कडियार के पास थी. अधिकारियों ने जब CCTV फुटेज खंगाले तो एक बड़ा खुलासा हुआ. फुटेज में जनवरी महीने के दौरान कडियार कई बॉक्स लेकर बैंक से बाहर जाता दिखाई दिया. उसने कर्मचारियों को बताया था कि इन बॉक्सों में कचरा है जिसे बाहर फेंकना है. इसी बहाने वह नकदी बाहर ले जाता रहा.

90 दिनों तक करता रहा काम

पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी को लगता था कि तीन महीने बाद CCTV फुटेज अपने आप डिलीट हो जाएगी. इसी भरोसे वह करीब 90 दिनों तक सामान्य तरीके से नौकरी करता रहा. बाद में उसने बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ली और फिर काम पर वापस नहीं लौटा. इसके बाद बैंक प्रबंधन को शक हुआ और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.

पुलिस ने शिकायत के बाद तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने चोरी की बात मान ली. जांच में पता चला कि उसने चोरी की रकम से करीब 2 करोड़ रुपये का बंगला खरीदा. इसके अलावा 1.40 करोड़ रुपये की दुकान, एक छोटा ट्रक और क्रिप्टोकरेंसी में इन्वेस्ट भी किया. पुलिस को आरोपी के ठिकाने से 2.20 करोड़ रुपये नकद भी बरामद हुए हैं. ये रकम एक कार में रखी हुई थी. पुलिस ने कार और आरोपी का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है.

जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस पूरे मामले में कोई और शामिल था या नहीं. आरोपी की पत्नी रेलवे पुलिस में हेड कांस्टेबल है और पुलिस उसकी भूमिका की भी जांच कर रही है. इस घटना ने बैंकिंग सुरक्षा व्यवस्था और करेंसी चेस्ट सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि चोरी की रकम का कितना हिस्सा अब तक खर्च या निवेश किया जा चुका है.

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Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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