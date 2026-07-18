अहमदाबाद पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में 9 लोगों की मौत, राष्ट्रपति मुर्मु ने जताया शोक

Ahmedabad Blast: अहमदाबाद की अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 9 लोगों की मौत हुई. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शोक जताया. हादसे की जांच जारी है और घायलों का इलाज चल रहा है.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: July 18, 2026, 11:29 PM IST
Ahmedabad Blast
Ahmedabad Blast (Image: IANS)

Ahmedabad Blast: गुजरात के अहमदाबाद में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया. वस्त्राल इलाके में चल रही एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई. इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं. घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज करीब पांच किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस, दमकल विभाग और राहत टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू किया. घटना की जांच जारी है.

रामोल इलाके में हुआ बड़ा धमाका

यह हादसा अहमदाबाद के रामोल-गतराड रोड पर रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) कैंप के पीछे स्थित एक पटाखा निर्माण इकाई में हुआ. विस्फोट के बाद फैक्ट्री में आग तेजी से फैल गई और इमारत का बड़ा हिस्सा ढह गया. कई मजदूर मलबे में फंस गए. धमाके की आवाज सुनकर सबसे पहले पास में मौजूद RAF के जवान मौके पर पहुंचे. उन्होंने दमकल विभाग के आने से पहले ही मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया. इसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया.

और पढ़ें: UP Assembly Election 2022: CM योगी का बड़ा आरोप,'अहमदाबाद ब्लास्ट के दोषी के पिता कर रहे SP का प्रचार'

9 लोगों की मौत, कई घायल

अहमदाबाद नगर निगम के अनुसार, एल.जी. अस्पताल में आठ लोगों की मौत हुई, जबकि एक घायल ने सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. हादसे में घायल लोगों का इलाज एल.जी. अस्पताल और अहमदाबाद सिविल अस्पताल में चल रहा है. कई लोग बुरी तरह झुलस गए हैं और उन्हें गंभीर चोटें भी आई हैं. आग बुझाने के बाद भी दमकल विभाग ने काफी देर तक कूलिंग ऑपरेशन चलाया ताकि दोबारा आग न भड़क सके. राहत और बचाव का काम देर शाम तक जारी रहा.

जांच में सामने आई बड़ी लापरवाही

शुरुआती जांच में पता चला है कि यह पटाखा फैक्ट्री बिना वैध लाइसेंस के चलाई जा रही थी. पुलिस के अनुसार, फैक्ट्री संचालक की पहचान मेहुल डोडिया के रूप में हुई है. अधिकारियों ने बताया कि इस फैक्ट्री का लाइसेंस पहले ही रद्द किया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद यहां कथित तौर पर पटाखों का निर्माण जारी था. अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी कैसे हुई. जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जताया दुख

हादसे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोशल मीडिया पर गहरा दुख जताया. उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी हादसे पर शोक जता चुके हैं. दोनों नेताओं ने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है. प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

(इनपुट: IANS)

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.