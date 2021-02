Ahmedabad-Mumbai Tejas Express: आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और आपकी ट्रेन आपके गंतव्य स्टेशन पर नहीं रुके तो आप क्या करेंगे? लेकिन ऐसा हुआ है. देश की एक सबसे बेहतरीन ट्रेन Ahmedabad-Mumbai Tejas Express के यात्रियों को कुछ ऐसा ही झेलना पड़ा. दरअसल, अहमदाबाद से मुंबई जान वाली तेजस एक्सप्रेस का अंधेरी में निर्धारित स्टॉपेज है. लेकिन ट्रेन वहां बिना रुके ही आगे बढ़ गई. इसके बाद यात्रियें ने इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी. Also Read - IRCTC News: बिहार से चलने वाली 6 ट्रेनें रद्द, 5 का रूट बदला

इसके बाद ट्रेन को दादर स्टेशन पर रुकवाया गया. दादर में इस ट्रेन का आधिकारिक स्टॉपेज नहीं है. दादर में 42 यात्रियों को ट्रेन से उतारा गया. इन यात्रियों को अंधेरी स्टेशन पर उतरना था.

Ahmedabad-Mumbai Tejas Express moved past Andheri yesterday without stopping for scheduled halt. It was brought to notice of higher officials & an unscheduled halt was arranged at Dadar where around 42 passengers deboarded. Matter is being enquired: Western Railway

— ANI (@ANI) February 22, 2021