Ahmedabad Serial Blasts 2008: गुजरात के अहमदाबाद में साल 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में फैसला आया है. एक स्पेशल कोर्ट ने आज मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए 49 आरोपियों को दोषी ठहराया है. वहीं सबूत के अभाव में 28 अरोपियों को बरी कर दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोषियों को कल बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा और सजा का ऐलान होगा.Also Read - पैसों की किल्लत से परेशान थे Mahabharat के भीम? Praveen Kumar Sobti ने खुद किए थे ऐसे खुलासे- VIDEO

#UPDATE | A total of 49 accused convicted and 28 acquitted in 2008 Ahmedabad serial bomb blast case.#Gujarat

— ANI (@ANI) February 8, 2022