Hindi India Hindi

Ai Impact Summit 2026 Delhi Traffic Security Guidelines Schools Open Exam Updates India

दिल्ली में इस दिन से लग रहा है दुनिया भर के दिगग्जों का मेला, घर से निकलने से पहले जान लें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद?

AI Summit 2026: 16 फरवरी से देश की राजधानी दिल्ली में 'AI इम्पैक्ट समिट' की शुरूआत हो रही है. आइए जानते हैं इस दौरान क्या खुली और क्या बंद रहेगा.

AI Impact Summit 2026

AI Summit 2026: 16 फरवरी से देश की राजधानी दिल्ली में ‘AI इम्पैक्ट समिट’ की शुरूआत हो रही है. AI इम्पैक्ट समिट 2026 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर होने वाली दुनिया की सबसे अहम बैठकों में से एक है. ये बैठक 16 से 20 फरवरी तक दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की जाएगी. इस समिट में पीएम मोदी सहित फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा जैसे कई विश्व नेता शामिल होंगे. इनके साथ ही सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन, जेन्सेन हुआंग, बिल गेट्स और कई बड़े टेक कंपनियों के CEO भी इसमें हिस्सा लेंगे. इस एआई समिट 30 से अधिक देशों के करीब 10,000 विदेशी प्रतिनिधि आ सकते हैं. ऐसे में इस समिट को लेकर लोगों के मन में कई सवाल है की इस दौरान कौन कौन से चीजें खुली और बंद रहेंगी.

क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?

AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस बार G20 जैसी सख्त पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी. स्कूल, कॉलेज और सरकारी-निजी दफ्तर सामान्य रूप से खुले रहेंगे. बाजारों में भी लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं होगी और रोजमर्रा की गतिविधियां चलती रहेंगी. 17 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, इसलिए प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास खास इंतजाम किए हैं. वहां ट्रैफिक और सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा ताकि छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो. कुल मिलाकर, आम लोगों की दिनचर्या को ज्यादा प्रभावित न करने की कोशिश की गई है.

ट्रैफिक की तैयारी

समिट को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. करीब 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी अलग-अलग जगहों पर तैनात रहेंगे. ट्रैफिक को संभालने के लिए लगभग 5,000 ट्रैफिक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहेंगे. पूरे इलाके को 10 जोन और 22 सेक्टर में बांटा गया है ताकि व्यवस्था ठीक से बनी रहे. भारत मंडपम और उसके आसपास के क्षेत्र में खास निगरानी रखी जाएगी. विदेशी मेहमान जिन होटलों में रुकेंगे, जैसे ताज, आईटीसी मौर्य, ओबेरॉय और ली मेरिडियन, उनके आसपास और एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों पर VVIP मूवमेंट रहेगा. सरदार पटेल मार्ग, शांति पथ, तीन मूर्ति मार्ग, पृथ्वीराज रोड और इंडिया गेट के पास कुछ समय के लिए ट्रैफिक धीमा हो सकता है. ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया पर समय-समय पर अपडेट देती रहेगी.

एंट्री और जरूरी सलाह

भारत मंडपम में प्रवेश केवल QR कोड पास के जरिए होगा. सुरक्षा और तालमेल के लिए एक खास ‘AI Impact Summit Cell’ बनाया गया है. VVIP रूट पर एंबुलेंस की भी व्यवस्था रहेगी. दिव्यांग लोगों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी. अगर आप सेंट्रल दिल्ली जाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर देख लें. परीक्षा देने वाले छात्र समय से पहले घर से निकलें. इस दौरान मेट्रो का इस्तेमाल करना सुविधाजनक विकल्प हो सकता है. कुल मिलाकर, समिट के दौरान सुरक्षा कड़ी रहेगी, लेकिन आम जिंदगी को सामान्य रखने की पूरी कोशिश की गई है.