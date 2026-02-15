Hindi India Hindi

Ai Impact Summit 2026 New Delhi President Pm Of 20 Countries Will Take Part

भारत में लगने जा रहा दुनियाभर के दिग्गजों का मेला, जानिए दिल्ली में क्यों जुट रहे हैं UAE-श्रीलंका समेत 20 देशों के राष्ट्रपति और पीएम?

दिल्ली में AI Impact Summit 2026 का आयोजन होने जा रहा है. इस समिट में 20 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हिस्सा लेगें. आइए जानते हैं ये लीडर्स कौन-कौन हैं और समिट का उद्देश्य क्या है?

एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन 16 फरवरी से 20 फरवरी तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया जाएगा (Photo from AI)

दिल्ली अब पूरी तरह एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी के लिए तैयार है. यह बड़ा आयोजन भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा, जहां दुनियाभर के टॉप लीडर्स हिस्सा लेंगे. इस समिट का मुख्य उद्देश्य आने वाले समय में AI के समावेशी, सुरक्षित और प्रभावशाली भविष्य की दिशा तय करना है. भारत सरकार इसे एक अवसर के रूप में देख रही है, जहां दुनिया के बड़े देश मिलकर एआई से जुड़े फायदे, चुनौतियां और नियमों पर चर्चा करेंगे. चलिए आपको बताते हैं इस समिट में कौन-कौन हिस्सा लेगा और किन मुद्दों पर बात हो सकती है.

टेक जगत के दिग्गज होंगे शामिल, किन चीजों पर फोकस?

इस कार्यक्रम में टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के कई बड़े नाम भारत आने वाले हैं. साथ ही यह समिट सिर्फ तकनीकी चर्चा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें नीति निर्माण और वैश्विक नेतृत्व की भी बड़ी भूमिका होगी. विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस सम्मेलन में 45 से ज्यादा देशों के मंत्रीस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भाग लेंगे. इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल होकर विचार-विमर्श करेंगे.

कौन से 20 देशों के नेता भारत आएंगे?

इस समिट की सबसे खास बात यह है कि इसमें 20 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति शामिल होंगे. इनमें भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, स्पेन के राष्ट्रपति पेद्रो सांचेज, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पारमेलिन, नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री डिक स्कोफ, यूएई के अबू धाबी क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद जैसे बड़े नाम शामिल हैं. इनके अलावा क्रोएशिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, कजाखस्तान, मॉरीशस, सर्बिया, स्लोवाकिया, सेशेल्स और अन्य देशों के शीर्ष नेता भी समिट में हिस्सा लेंगे.

अब तक तीन AI समिट हो चुके, चौथे का उद्देश्य क्या?

बता दें कि अब तक दुनिया में 3 वैश्विक एआई समिट आयोजित हो चुके हैं. इसकी शुरुआत 2023 में यूके के ब्लेचली पार्क में हुए एआई सेफ्टी समिट से हुई थी. इसके बाद 2024 में दक्षिण कोरिया में एआई सोल समिट आयोजित किया गया. फिर पिछले साल फरवरी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एआई एक्शन समिट हुआ था. अब नई दिल्ली में होने वाला एआई इम्पैक्ट समिट इस श्रृंखला का चौथा और सबसे अहम पड़ाव माना जा रहा है.

कब से कब तक चलेगा AI इम्पैक्ट समिट?

एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन 16 फरवरी से 20 फरवरी तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया जाएगा. इस समिट को तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित रखा गया है— पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस. यह समिट भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और दुनिया के सामने भारत को एआई के क्षेत्र में एक मजबूत और जिम्मेदार नेतृत्वकर्ता के रूप में पेश करेगी.

