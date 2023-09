AIADMK ने BJP से तोड़ा नाता, पार्टी कार्यकर्ताओं ने NDA से अलग होने पर पटाखे जलाकर मनाया जश्न | VIDEO

तमिलनाडु की अन्नाद्रमुक (AIADMK) ने आम चुनाव (Lok Sabha Election 2024) से कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) और भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) से नाता तोड़ लिया है. चेन्नई में पार्टी कार्यालय में सांसदों, विधायकों और जिला प्रमुखों की बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित होने के बाद AIADMK के उप महासचिव केपी मुनुसामी (AIADMK Deputy General Secretary KP Munusamy) ने औपचारिक रूप से अलग होने की घोषणा की.

K P Munusamy, AIADMK Deputy Coordinator says, “AIADMK unanimously passed a resolution in the meeting. AIADMK is breaking all ties with BJP and NDA from today. The state leadership of the BJP has been continuously making unnecessary remarks about our former leaders, our general… pic.twitter.com/Ho9AZ50VY4

— ANI (@ANI) September 25, 2023