Covid Will Seriously Impact Children In Third Waves? पूरे देश में भयानक तबाही मचाने वाली कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ रही है. इस बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली यानी एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि इस महामारी की तीसरी या अगली लहर कैसी होगी इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है. उन्होंने आगे कहा कि ऐसा कोई आंकड़ा या सबूत नहीं है जिससे यह पता लगता हो कि कि अगर कोविड की अगली लहर आती है तो यह बच्चों को अधिक प्रभावित करेगा.

गुलेरिया ने कहा, "हमें कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार का उस समय तक पालन करते रहने की जरूरत है जब तक कि हम यह नहीं कह सकते कि हमारी आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से का टीकाकरण हो गया हो. जब पर्याप्त लोगों को टीका लग जाएगा तो प्राकृतिक प्रतिरक्षा विकसित की जाएगी तो ये लहरें रुक जाएंगी."

उधर, नई वैक्सीन नीति को लेकर नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वी के पॉल ने कहा, "हम उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शन और चिंता का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार एक मई से विकेंद्रीकृत मॉडल के कार्यान्वयन का मूल्यांकन कर रही थी."

पॉल ने कहा कि पिछले एक महीने के दौरान महाराष्ट्र, केरल, सिक्किम, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश सहित 12 राज्यों ने अनुरोध किया कि टीकों की केंद्रीकृत खरीद होनी चाहिए ताकि कार्यक्रम का कार्यान्वयन ठोस तरीके से हो सके. पॉल ने कहा कि इस तरह के फैसले “रातोंरात” नहीं किए जाते हैं और नए दिशानिर्देश विभिन्न पक्षों के साथ विमर्श, विश्लेषण, प्रतिक्रिया और अनुभव पर आधारित हैं.

पॉल ने नए दिशानिर्देशों की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य कार्यक्रम को लागू करने और खरीद में शामिल होना चाहते थे और प्राथमिकता समूहों के संबंध में लचीलापन भी रखते थे. उन्होंने कहा, ‘‘इस बात को ध्यान में रखते हुए टीकाकरण की गति को बढ़ाने के लिए एक प्रणाली बनाई गई और उसके तहत मई में यह तय किया गया कि 50 प्रतिशत टीके केंद्र द्वारा खरीदे जाएंगे जबकि 50 प्रतिशत की खरीद राज्य और निजी क्षेत्र द्वारा की जाएगी.’’