नई दिल्‍ली: बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत राजपूत की मौत के मामले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने आज मंगलवार को सीबीआई को अपनी मीडिकोलीगल ओपिनियन दे दिया है. इसके साथ ही एम्‍स ने कहा है कि हम मीडिया में चल रही किसी भी कयासबाजी की पुष्टि नहीं करते हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, सुशांत सिंह राजपूत केस के मामले में एम्‍स के मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सुधीर गुप्‍ता ने मंगलवार को अपने बयान में कहा, एम्‍स के मेडिकल बोर्ड ने सीबीआई को अपना मेडिकोलीगल ओपिनियन सीबीआई को बता दिया है, जो किसी से भी शेयर नहीं किया जा सकता है क्‍योंकि केस सबज्‍युडिस है. हम मीडिया में चल रहे किसी भी अनुमान की पुष्‍ट‍ि नहीं करते हैं.

Medical board of AIIMS has expressed its medicolegal opinion conclusively to CBI in Sushant Singh's case which can't be shared with anyone as the case is subjudice. We don't confirm any speculation running in media: Dr Sudhir Gupta, chairman of AIIMS' medical board in SSR case pic.twitter.com/4HNDzOokX4

— ANI (@ANI) September 29, 2020