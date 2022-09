AIIMS New Director: डॉक्टर एम. श्रीनिवास (Dr M Srinivas) एम्स (AIIMS) के नए डायरेक्टर बन गए हैं. पूर्व एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया (Randeep Guleria) के रिटायर होने के बाद डॉ. एम श्रीनिवास को यह जिम्मेदारी मिली है. मालूम हो कि AIIMS के नए प्रमुख डॉ. एम श्रीनिवास हैदराबाद में ESIC अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के डीन थे.Also Read - कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव की 'Virtual Autopsy', जानें क्या है यह पोस्टमार्टम की नई तकनीक

Dr M Srinivas, Dean, ESIC Medical College & Hospital, Hyderabad appointed as Director, All Indian Institute of Medical Sciences, New Delhi.

