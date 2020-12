AIIMS Nurses Strike: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने मंगलवार को घोषणा की कि एम्स (दिल्ली) में नर्स युनियन द्वारा जारी हड़ताल के मद्देनजर अस्पताल बाहर से नर्सों को बुलाएगा. बता दें कि एम्स का नर्स संघ अपनी मांगों को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया, जबकि एम्स के निदेशक ने उनसे आंदोलन वापस लेने और काम पर लौटने की अपील की है. उनकी मांगों में छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा को लागू करना और अनुबंध पर भर्ती खत्म करना भी शामिल है. Also Read - AIIMS नर्स यूनियन की हड़ताल पर बोले डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया- कृपया कोरोना के समय ऐसा न करें

कोरोना संकेट के दौरान नर्सों के हड़ताल पर जाने से अस्पताल प्रशासन की परेशानी और बढ़ गई है. मरीज परेशान हो रहे हैं और कई वार्ड में मरीजों की सुध लेने वाला कोई नहीं है. हालांकि अभी ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड में ज्यादा असर नहीं पड़ा है, लेकिन इसका असर दिखना शुरू हो गया है. Also Read - अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गया दिल्ली AIIMS का नर्सिंग स्टाफ, वार्ड में मरीज अकेले

इसी को देखते हुए एम्स प्रशासन ने 170 नर्सों को आउटसोर्स करने यानी कि बाहर से मंगाने का फैसला किया है. ये नर्सें अस्पताल में रोगियों की देखभाल करेंगी. वहीं हड़ताली नर्स नर्सिंग सेवाओं को आउटसोर्स करने का विरोध कर रहा है. Also Read - ब्रेन स्ट्रोक के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए राहुल रॉय, अब लेंगे स्पीच थैरेपी

नर्सिंग के लिए एम्स द्वारा जारी विज्ञापन पर एम्स-दिल्ली ने एक बयान जारी कर कहा, “हमारी नर्सों की आउटसोर्सिंग की कोई योजना नहीं थी. हमने ये कदम केवल तब उठाया है जब उन्होंने हड़ताल पर जाने का फैसला किया और हमारी बात नहीं सुनी. इसलिए हमने पिछले 2 दिनों में एक आकस्मिक योजना बनाई. उनके (हड़ताली नर्सिंग स्टाफ) अनुसार, न तो वे काम करेंगे और न ही किसी और को काम करने देंगे.”

We’ve no plans of outsourcing nurses. It was only when they decided to go on strike & didn’t listen to us, we made contingency plans in the last 2 days. According to them, neither they will work nor allow anyone else to work: AIIMS-Delhi statement on ad issued by them for nursing pic.twitter.com/j1IjV6Fgao

— ANI (@ANI) December 15, 2020