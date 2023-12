'विपक्ष के नाम पर अब लोकतंत्र में बचा ही क्या...', 141 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बायन

Opposition MP’s Suspended: लोकसभा और राज्यसभा से 141 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ”141 विपक्षी सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया है. यदि विपक्षी सांसदों को अचानक ही निलंबित या निष्कासित कर दिया जाए तो लोकतंत्र में क्या बचता है? बीजेपी के पास संसद में प्रचंड बहुमत है, फिर भी वह विपक्षी आवाजा के प्रति इतनी असहिष्णु क्यों है?”

141 opposition MPs have been suspended from Parliament. What is left of democracy if opposition MPs are suspended or expelled at the drop of a hat? BJP has a brute majority in Parliament, why is it still so intolerant of opposition voices? Parliament cannot be conducted like a…

