हैदराबाद: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य अपराध न्याय प्रणाली में‘ सुनियोजित भेदभाव’ का अनुभव कर रहे हैं. वह शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की एक अदालत द्वारा वर्ष 2008 के रामपुर सीआरपीएफ कैंप हमले के एक आरोपी को बरी किये जाने के मामले में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे.

हैदराबाद के सांसद ने ट्वीट कर कहा, “आतंकी मामलों में मुस्लिमों को केवल दशकों के बाद बरी किए जाने के लिए फंसाया जाता है. हम अपराध न्याय प्रणाली में सुनियोजित भेदभाव का अनुभव करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ यह दोहरा अन्याय केवल गुलाब खान के लिए ही नहीं, बल्कि रामपुर हमले के पीड़ितों के लिए भी है.”

Muslims are incarcerated in terror cases only to be acquitted after decades. We experience systemic discrimination in the criminal justice system regardless of the party in power

The double injustice here is not only to Gulab Khan but also to the victims of Rampur attack [1/2] https://t.co/7wNxdq784x

