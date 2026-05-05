Bemgal Results: बंगाल के चुनावी नतीजों पर आया ओवैसी का रिएक्शन, जानें क्या बोले AIMIM चीफ

Published date india.com Updated: May 5, 2026 7:52 PM IST
By Parinay Kumar
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बंगाल में एक भी सीट नहीं जीत पाई है. (Photo: ANI)

West Bengal Election Results: बंगाल में BJP ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. राज्य में पहली बार BJP की सरकार बनने जा रही है. दो चरणों में संपन्न हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 207 सीटों पर कब्जा किया है. सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) को 80, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई हैं. चुनावी नतीजों के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी रिएक्शन आया है. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पक्ष में पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए और तथाकथित ‘धर्मनिरपेक्ष दल’ भाजपा के विस्तार को रोक नहीं पाएंगे.

ओवैसी की पार्टी को नहीं मिली एक भी सीट

ओवैसी ने विधानसभा चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल में AIMIM के पक्ष में मतदान करने वाले मतदाताओं को धन्यवाद दिया. हालांकि, बंगाल चुनाव में ओवैसी की पार्टी के सभी 11 उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा. ओवैसी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा,’पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को सत्ता सौंपी है. हमें उस फैसले का सम्मान करना होगा. यह जनता का फैसला है. तीसरी बात, मेरा मानना ​​है और मैं लगातार यही कहता रहा हूं कि ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां BJP को रोक नहीं पाएंगी.’

बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट
पार्टी सीट
TMC 80
BJP 207
Congress 2
Others 4

BJP ने जीतीं 207 सीटें

उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP), महाराष्ट्र में शिवसेना (उबाठा) और तत्कालीन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) तथा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने अतीत में ‘नरम हिंदुत्व’ का खेल खेलने की कोशिश की. उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों को स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व तैयार करने का प्रयास करना चाहिए. BJP ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 207 सीटें जीतकर दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया है और इतिहास रच दिया है. इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत हो गया.

बंगाल में किस सीट पर किसे मिली जीत? यहां मिलेगी पूरी लिस्ट

S.N Constituency Winners Party
1 Mekliganj DADHIRAM RAY BJP
2 Mathabhanga NISHITH PRAMANIK BJP
3 Cooch Behar Uttar SUKUMAR RAY BJP
4 Cooch Behar Dakshin RATHINDRA BOSE BJP
5 Sitalkuchi SABITRI BARMAN BJP
6 Sitai SANGITA ROY TMC
7 Dinhata AJAY RAY BJP
8 Natabari GIRIJA SHANKAR RAY BJP
9 Tufanganj MALATI RAVA ROY BJP
10 Kumargram MANOJ KUMAR ORAON BJP
11 Kalchini BISHAL LAMA BJP
12 Alipurduars PARITOSH DAS BJP
13 Falakata DIPAK BARMAN BJP
14 Madarihat LAXUMAN LIMBU BJP
15 Dhupguri NARESH ROY BJP
16 Maynaguri DALIM CHANDRA ROY BJP
17 Jalpaiguri ANANTA DEB ADHIKARY BJP
18 Rajganj DINESH SARKAR BJP
19 Dabgram-Phulbari SIKHA CHATTERJEE BJP
20 Mal SUKRA MUNDA BJP
21 Nagrakata PUNA BHENGRA BJP
22 Kalimpong BHARAT KUMAR CHETRI  BJP
23 Darjeeling NOMAN RAI BJP
24 Kurseong SONAM LAMA BJP
25 Matigara-Naxalbari ANANDAMAY BARMAN BJP
26 Siliguri SHANKAR GHOSH BJP
27 Phansidewa DURGA MURMU BJP
28 Chopra HAMIDUL RAHAMAN TMC
29 Islampur AGARWAL KANAIA LAL TMC
30 Goalpokhar MD GHULAM RABBANI TMC
31 Chakulia AZAD MINHAJUL ARFIN TMC
32 Karandighi BIRAJ BISWAS BJP
33 Hemtabad HARIPADA BARMAN BJP
34 Kaliaganj UTPAL BRAHMACHARO BJP
35 Raiganj KOUSHIK CHOWDHURY BJP
36 Itahar MOSARAF HUSSEN TMC
37 Kushmandi TAPAS CHANDRA ROY BJP
38 Kumarganj TORAF HOSSAIN MANDAL TMC
39 Balurghat BIDYUT KUMAR ROY BJP
40 Tapan BUDHRAI TUDU BJP
41 Gangarampur SATYENDRA NATH ROY BJP
42 Harirampur BIPLAB MITRA TMC
43 Habibpur JOYEL MURMU BJP
44 Gazole CHINMOY DEB BARMAN BJP
45 Chanchal PRASUN BANERJEE TMC
46 Harischandrapur MD. MATIBUR RAHAMAN TMC
47 Malatipur ABDUR RAHIM BOXI TMC
48 Ratua SAMAR MUKHERJEE TMC
49 Manikchak GOUR CHANDRA MANDAL BJP
50 Maldaha GOPAL CHANDRA SAHA BJP
51 English Bazar AMLAN BHADURI (BURO) BJP
52 Mothabari ISLAM MD NAJRUL TMC
53 Sujapur SABINA YEASMIN TMC
54 Baishnabnagar RAJU KARMAKAR BJP
55 Farakka MOTAB SHAIKH INC
56 Samserganj MOHAMMED NOOR ALAM TMC
57 Suti EMANI BISWAS TMC
58 Jangipur CHITTA MUKHERJEE BJP
59 Raghunathganj AKHRUZZAMAN TMC
60 Sagardighi BAYRON BISWAS TMC
61 Lalgola ABDUL AZIZ DOCTOR TMC
62 Bhagabangola REYAT HOSSAIN SARKAR TMC
63 Raninagar JULFIKAR ALI INC
64 Murshidabad GOURI SANKAR GHOSH BJP
65 Nabagram DILIP SAHA BJP
66 Khargram MITALI MAL BJP
67 Burwan SUKHEN KUMAR BAGDI BJP
68 Kandi GARGI DAS GHOSH BJP
69 Bharatpur MUSTAFIJUR RAHAMAN (SUMAN) TMC
70 Rejinagar HUMAYUN KABIR AJU
71 Beldanga BHARAT KUMAR JHAWAR BJP
72 Baharampur SUBRATA MAITRA (KANCHAN) BJP
73 Hariharpara NIAMOT SHEIKH TMC
74 Nowda HUMAYUN KABIR AJU
75 Domkal MD. MOSTAFIJUR RAHAMAN CPM
76 Jalangi BABAR ALI TMC
77 Karimpur SAMARENDRANATH GHOSH BJP
78 Tehatta SUBRATA KABIRAJ BJP
79 Palashipara RUKBANUR RAHMAN TMC
80 Kaliganj ALIFA AHMED TMC
81 Nakashipara SANTANU DEY BJP
82 Chapra JEBER SEKH TMC
83 Krishnanagar Uttar TARAK NATH CHATTERJEE BJP
84 Nabadwip SRUTISEKHAR GOSWAMI BJP
85 Krishnanagar Dakshin SADHAN GHOSH BJP
86 Santipur SWAPAN KUMAR DAS BJP
87 Ranaghat Uttar Paschim PARTHA SARATHI CHATTERJEE (BABU) BJP
88 Krishnaganj SUKANTA BISWAS BJP
89 Ranaghat Uttar Purba ASHIM BISWAS BJP
90 Ranaghat Dakshin ASHIM KUMAR BISWAS BJP
91 Chakdaha BANKIM CHANDRA GHOSH BJP
92 Kalyani ANUPAM BISWAS BJP
93 Haringhata ASIM KUMAR SARKAR BJP
94 Bagda SOMA THAKUR BJP
95 Bongaon Uttar ASHOK KIRTANIA BJP
96 bangaon dakshin SWAPAN MAJUMDER BJP
97 Gaighata SUBRATA THAKUR BJP
98 Swarupnagar BINA MONDAL TMC
99 Baduria BURHANUL MUKADDIM (LITON) TMC
100 Habra DEBDAS MONDAL BJP
101 Ashoknagar DR. SUMAY HIRA BJP
102 Amdanga MOHAMMAD KASEM SIDDIQUE BJP
103 Bijpur SUDIPTA DAS BJP
104 Naihati SUMITRO CHATTERJEE BJP
105 Bhatpara PAWAN KUMAR SINGH BJP
106 Jagatdal DR. RAJESH KUMAR BJP
107 Noapara ARJUN SINGH BJP
108 BARRACKPUR KAUSTUV BAGCHI BJP
109 Khardaha KALYAN CHAKRABORTI BJP
110 Dum Dum Uttar SOURAV SIKDAR BJP
111 Panihati RATNA DEBNATH BJP
112 Kamarhati MADAN MITRA TMC
113 Baranagar SAJAL GHOSH BJP
114 Dum Dum ARIJIT BAKSHI BJP
115 Rajarhat New Town PIYUSH KANODIA BJP
116 Bidhannagar SHARADWAT MUKHERJEE BJP
117 Rajarhat Gopalpur TARUNJYOTI TEWARI TMC
118 Madhyamgram RATHIN GHOSH TMC
119 Barasat SANKAR CHATTERJEE BJP
120 Deganga ANISUR RAHAMAN BIDESH TMC
121 Haroa ABDUL MATIN MUHAMMAD TMC
122 Minakhan USHA RANI MONDAL TMC
123 Sandeshkhali SANAT SARDAR BJP
124 Basirhat Dakshin SURAJIT MITRA (BADAL) TMC
125 Basirhat Uttar MD. TAUSEFFUR RAHMAN TMC
126 Hingalganj REKHA PATRA BJP
127 Gosaba BIKARNA NASKAR BJP
128 Basanti NILIMA MISTRY BISHAL TMC
129 Kultali GANESH CHANDRA MONDAL TMC
130 Patharpratima SAMIR KUMAR JANA TMC
131 Kakdwip DIPANKAR JANA BJP
132 Sagar SUMANTA MANDAL BJP
133 Kulpi BARNALI DHARA TMC
134 Raidighi TAPAS MONDAL S/O-SHIBPRASAD MONDAL TMC
135 Mandirbazar JOYDEB HALDER S/O – KARTICK CHANDRA HALDER TMC
136 Jaynagar BISWANATH DAS TMC
137 Baruipur Purba BIVAS SARDAR TMC
138 Canning Paschim PARESH RAM DAS TMC
139 Canning Purba MD BAHARUL ISLAM TMC
140 Baruipur Paschim BIMAN BANERJEE TMC
141 Magrahat Purba SARMISTHA PURKAIT TMC
142 Magrahat Paschim MD. SAMIM AHAMED MOLLA TMC
143 Diamond Harbour PANNA LAL HALDER TMC
144 Falta चुनाव नहीं हो पाया है.  Waitlist
145 Satgachia AGNISWAR NASKAR BJP
146 Bishnupur DILIP MONDAL TMC
147 Sonarpur Dakshin RUPA GANGULY BJP
148 Bhangar MD NAWSAD SIDDIQUE AISF
149 Kasba AHMED JAVED KHAN TMC
150 Jadavpur SARBORI MUKHERJEE BJP
151 Sonarpur Uttar DEBASISH DHAR BJP
152 Tollyganj PAPIA ADHIKARY BJP
153 Behala Purba SANKAR SIKDER BJP
154 Behala Paschim DR. INDRANIL KHAN BJP
155 Maheshtala SUBHASIS DAS TMC
156 Budge Budge ASHOK KUMAR DEB TMC
157 Metiabruz ABDUL KHALEQUE MOLLA TMC
158 Kolkata Port FIRHAD HAKIM TMC
159 Bhabanipur ADHIKARI SUVENDU BJP
160 Rashbehari DASGUPTA SWAPAN BJP
161 Ballygunge SOBHANDEB CHATTOPADHYAY TMC
162 Chowrangee BANDYOPADHYAY NAYNA TMC
163 Entally SANDIPAN SAHA TMC
164 Beleghata KUNAL KUMAR GHOSH TMC
165 Jorasanko VIJAY OJHA BJP
166 Shyampukur PURNIMA CHAKRABORTY BJP
167 Maniktala TAPAS ROY BJP
168 Kashipur-Belgachhia RITESH TIWARI BJP
169 Bally SANJAY KUMAR SINGH BJP
170 Howrah Uttar UMESH RAI BJP
171 Howrah Madhya ARUP ROY TMC
172 Shibpur RUDRANIL GHOSH BJP
173 Howrah Dakshin NANDITA CHOWDHURY TMC
174 Sankrail PRIYA PAUL TMC
175 Panchla GULSAN MULLICK TMC
176 Uluberia Purba RITABRATA BANERJEE TMC
177 Uluberia Uttar CHIRAN BERA BJP
178 Uluberia Dakshin PULAK ROY TMC
179 Shyampur DR. HIRANMOY CHATTOPADHYAYA  BJP
180 Bagnan ARUNAVA SEN TMC
181 Amta AMIT SAMANTA BJP
182 Udaynarayanpur SAMIR KUMAR PANJA TMC
183 Jagatballavpur ANUPAM GHOSH BJP
184 Domjur TAPAS MAITY TMC
185 Uttarpara DIPANJAN CHAKRABORTY BJP
186 Sreerampur BHASKAR BHATTACHARYA BJP
187 Champdani DILIP SINGH BJP
188 Singur ARUP KUMAR DAS BJP
189 Chandannagar Deepanjan Kumar Guha BJP
190 Chunchura SUBIR NAG BJP
191 Balagarh SUMANA SARKAR BJP
192 Pandua TUSAR KUMAR MAJUMDAR BJP
193 Saptagram SWARAJ GHOSH BJP
194 Chanditala SWATI KHANDOKER TMC
195 Jangipara PROSENJIT BAG BJP
196 Haripal MADHUMITA GHOSH BJP
197 Dhanekhali ASIMA PATRA TMC
198 Tarakeswar SANTU PAN BJP
199 Pursurah BIMAN GHOSH BJP
200 Arambag BAG HEMANTA BJP
201 Goghat PRASANTA DIGAR BJP
202 Khanakul SUSANTA GHOSH BJP
203 Tamluk HARE KRISHNA BERA BJP
204 Panskura Purba SUBRATA MAITY(RANA) BJP
205 Panskura Paschim SINTU SENAPATI BJP
206 Moyna ASHOKE DINDA BJP
207 Nandakumar KHANRA NIRMAL BJP
208 Mahisadal SUBHAS CHANDRA PANJA BJP
209 Haldia PRADIP KUMAR BIJALI BJP
210 Nandigram ADHIKARI SUVENDU BJP
211 Chandipur PIJUSH KANTI DAS BJP
212 Patashpur TAPAN MAITY BJP
213 Kanthi Uttar SUMITA SINHA BJP
214 Bhagabanpur SANTANU PRAMANIK BJP
215 Khejuri SUBRATA PAIK BJP
216 Kanthi Dakshin ARUP KUMAR DAS BJP
217 Ramnagar DR. CHANDRA SEKHAR MONDAL BJP
218 Egra ADHIKARI DIBYENDU BJP
219 Dantan AJIT KUMAR JANA BJP
220 Nayagram AMIYA KISKU BJP
221 Gopiballavpur RAJESH MAHATA BJP
222 Jhargram LAKSHMI KANTA SAU BJP
223 Keshiary BHADRA HEMRAM BJP
224 Kharagpur Sadar DILIP GHOSH BJP
225 Narayangarh GIRI RAMAPRASAD BJP
226 Sabang AMAL KUMAR PANDA BJP
227 Pingla SWAGATA MANNA BJP
228 Kharagpur DINEN ROY TMC
229 Debra SUBHASHIS OM BJP
230 Daspur TAPAN KUMAR DUTTA BJP
231 Ghatal SITAL KAPAT BJP
232 Chandrakona SUKANTA DOLUI BJP
233 Garbeta PRADIP LODHA BJP
234 Salboni BIMAN MAHATA BJP
235 Keshpur SEULI SAHA TMC
236 Medinipur SANKAR KUMAR GUCHHAIT BJP
237 Binpur DR. PRANAT TUDU BJP
238 Bandwan LABSEN BASKEY BJP
239 Balarampur JALADHAR MAHATO BJP
240 Baghmundi RAHIDAS MAHATO BJP
241 Joypur BISWAJIT MAHATO BJP
242 Purulia SUDIP KUMAR MUKHERJEE BJP
243 Manbazar MAYNA MURMU BJP
244 Kashipur KAMALA KANTA HANSDA BJP
245 Para NADIAR CHAND BOURI BJP
246 Raghunathpur MAMONI BAURI BJP
247 Saltora CHANDANA BAURI BJP
248 Chhatna SATYANARAYAN MUKHOPADHYAY BJP
249 Ranibandh KSHUDIRAM TUDU BJP
250 Raipur KSHETRAMOHAN HANSDA BJP
251 Taldangra SOUVIK PATRA BJP
252 Bankura NILADRI SEKHAR DANA BJP
253 Barjora BILLESWAR SINHA BJP
254 Onda AMARNATH SHAKHA BJP
255 Bishnupur SHUKLA CHATTERJEE BJP
256 Katulpur LAKSHMI KANTA MAJUMDAR BJP
257 Indas NIRMAL KUMAR DHARA BJP
258 Sonamukhi DIBAKAR GHARAMI BJP
259 Khandaghosh NABIN CHANDRA BAG TMC
260 Bardhaman Dakshin MOUMITA BISWAS MISRA BJP
261 Raina SUBHASH PATRA BJP
262 Jamalpur ARUN HALDER BJP
263 Monteswar SAIKAT PANJA BJP
264 Kalna SIDDHARTHA MAJUMDAR BJP
265 Memari MANAB GUHA BJP
266 Bardhaman Uttar NISITH KUMAR MALIK TMC
267 Bhatar KARFA SOUMEN BJP
268 Purbasthali Dakshin PRAN KRISHNA TAPADAR BJP
269 Purbasthali Uttar GOPAL CHATTOPADHYAY BJP
270 Katwa KRISHNA GHOSH BJP
271 Ketugram ANADI GHOSH BJP
272 Mangalkot SHISHIR GHOSH BJP
273 Ausgram KALITA MAJI BJP
274 Galsi RAJU PATRA BJP
275 Pandabeswar JITENDRA KUMAR TEWARI BJP
276 Durgapur Purba CHANDRA SEKHAR BANERJEE BJP
277 Durgapur Paschim LAKSHMAN CHANDRA GHORUI BJP
278 Raniganj PARTHA GHOSH BJP
279 Jamuria DR. BIJAN MUKHERJEE BJP
280 Asansol Dakshin AGNIMITRA PAUL BJP
281 Asansol Uttar KRISHNENDU MUKHERJEE BJP
282 Kulti AJAY KUMAR PODDAR BJP
283 Barabani ARIJIT ROY BJP
284 Dubrajpur ANUP KUMAR SAHA BJP
285 Suri JAGANNATH CHATTOPADHYAY BJP
286 Bolpur CHANDRANATH SINHA TMC
287 Nanoor BIDHAN CHANDRA MAJHI TMC
288 Labpur DEBASIS OJHA (HAKU DA) BJP
289 Sainthia KRISHNA KANTA SAHA TMC
290 Mayureswar DUDH KUMAR MONDAL BJP
291 Rampurhat DHRUBA SAHA BJP
292 Hansan FAYEZUL HAQUE (KAJAL SK) TMC
293 Nalhati RAJENDRA PRASAD SINGH(RAJU SINGH) TMC
294 Murarai DR. MOSARRAF HOSSAIN TMC

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं.

