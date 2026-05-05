Bemgal Results: बंगाल के चुनावी नतीजों पर आया ओवैसी का रिएक्शन, जानें क्या बोले AIMIM चीफ
West Bengal Election Results: बंगाल में BJP ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. राज्य में पहली बार BJP की सरकार बनने जा रही है. दो चरणों में संपन्न हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 207 सीटों पर कब्जा किया है. सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) को 80, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई हैं. चुनावी नतीजों के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी रिएक्शन आया है. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पक्ष में पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए और तथाकथित ‘धर्मनिरपेक्ष दल’ भाजपा के विस्तार को रोक नहीं पाएंगे.
ओवैसी की पार्टी को नहीं मिली एक भी सीट
ओवैसी ने विधानसभा चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल में AIMIM के पक्ष में मतदान करने वाले मतदाताओं को धन्यवाद दिया. हालांकि, बंगाल चुनाव में ओवैसी की पार्टी के सभी 11 उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा. ओवैसी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा,’पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को सत्ता सौंपी है. हमें उस फैसले का सम्मान करना होगा. यह जनता का फैसला है. तीसरी बात, मेरा मानना है और मैं लगातार यही कहता रहा हूं कि ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां BJP को रोक नहीं पाएंगी.’
|बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट
|पार्टी
|सीट
|TMC
|80
|BJP
|207
|Congress
|2
|Others
|4
BJP ने जीतीं 207 सीटें
उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP), महाराष्ट्र में शिवसेना (उबाठा) और तत्कालीन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) तथा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने अतीत में ‘नरम हिंदुत्व’ का खेल खेलने की कोशिश की. उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों को स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व तैयार करने का प्रयास करना चाहिए. BJP ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 207 सीटें जीतकर दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया है और इतिहास रच दिया है. इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत हो गया.
बंगाल में किस सीट पर किसे मिली जीत? यहां मिलेगी पूरी लिस्ट
|S.N
|Constituency
|Winners
|Party
|1
|Mekliganj
|DADHIRAM RAY
|BJP
|2
|Mathabhanga
|NISHITH PRAMANIK
|BJP
|3
|Cooch Behar Uttar
|SUKUMAR RAY
|BJP
|4
|Cooch Behar Dakshin
|RATHINDRA BOSE
|BJP
|5
|Sitalkuchi
|SABITRI BARMAN
|BJP
|6
|Sitai
|SANGITA ROY
|TMC
|7
|Dinhata
|AJAY RAY
|BJP
|8
|Natabari
|GIRIJA SHANKAR RAY
|BJP
|9
|Tufanganj
|MALATI RAVA ROY
|BJP
|10
|Kumargram
|MANOJ KUMAR ORAON
|BJP
|11
|Kalchini
|BISHAL LAMA
|BJP
|12
|Alipurduars
|PARITOSH DAS
|BJP
|13
|Falakata
|DIPAK BARMAN
|BJP
|14
|Madarihat
|LAXUMAN LIMBU
|BJP
|15
|Dhupguri
|NARESH ROY
|BJP
|16
|Maynaguri
|DALIM CHANDRA ROY
|BJP
|17
|Jalpaiguri
|ANANTA DEB ADHIKARY
|BJP
|18
|Rajganj
|DINESH SARKAR
|BJP
|19
|Dabgram-Phulbari
|SIKHA CHATTERJEE
|BJP
|20
|Mal
|SUKRA MUNDA
|BJP
|21
|Nagrakata
|PUNA BHENGRA
|BJP
|22
|Kalimpong
|BHARAT KUMAR CHETRI
|BJP
|23
|Darjeeling
|NOMAN RAI
|BJP
|24
|Kurseong
|SONAM LAMA
|BJP
|25
|Matigara-Naxalbari
|ANANDAMAY BARMAN
|BJP
|26
|Siliguri
|SHANKAR GHOSH
|BJP
|27
|Phansidewa
|DURGA MURMU
|BJP
|28
|Chopra
|HAMIDUL RAHAMAN
|TMC
|29
|Islampur
|AGARWAL KANAIA LAL
|TMC
|30
|Goalpokhar
|MD GHULAM RABBANI
|TMC
|31
|Chakulia
|AZAD MINHAJUL ARFIN
|TMC
|32
|Karandighi
|BIRAJ BISWAS
|BJP
|33
|Hemtabad
|HARIPADA BARMAN
|BJP
|34
|Kaliaganj
|UTPAL BRAHMACHARO
|BJP
|35
|Raiganj
|KOUSHIK CHOWDHURY
|BJP
|36
|Itahar
|MOSARAF HUSSEN
|TMC
|37
|Kushmandi
|TAPAS CHANDRA ROY
|BJP
|38
|Kumarganj
|TORAF HOSSAIN MANDAL
|TMC
|39
|Balurghat
|BIDYUT KUMAR ROY
|BJP
|40
|Tapan
|BUDHRAI TUDU
|BJP
|41
|Gangarampur
|SATYENDRA NATH ROY
|BJP
|42
|Harirampur
|BIPLAB MITRA
|TMC
|43
|Habibpur
|JOYEL MURMU
|BJP
|44
|Gazole
|CHINMOY DEB BARMAN
|BJP
|45
|Chanchal
|PRASUN BANERJEE
|TMC
|46
|Harischandrapur
|MD. MATIBUR RAHAMAN
|TMC
|47
|Malatipur
|ABDUR RAHIM BOXI
|TMC
|48
|Ratua
|SAMAR MUKHERJEE
|TMC
|49
|Manikchak
|GOUR CHANDRA MANDAL
|BJP
|50
|Maldaha
|GOPAL CHANDRA SAHA
|BJP
|51
|English Bazar
|AMLAN BHADURI (BURO)
|BJP
|52
|Mothabari
|ISLAM MD NAJRUL
|TMC
|53
|Sujapur
|SABINA YEASMIN
|TMC
|54
|Baishnabnagar
|RAJU KARMAKAR
|BJP
|55
|Farakka
|MOTAB SHAIKH
|INC
|56
|Samserganj
|MOHAMMED NOOR ALAM
|TMC
|57
|Suti
|EMANI BISWAS
|TMC
|58
|Jangipur
|CHITTA MUKHERJEE
|BJP
|59
|Raghunathganj
|AKHRUZZAMAN
|TMC
|60
|Sagardighi
|BAYRON BISWAS
|TMC
|61
|Lalgola
|ABDUL AZIZ DOCTOR
|TMC
|62
|Bhagabangola
|REYAT HOSSAIN SARKAR
|TMC
|63
|Raninagar
|JULFIKAR ALI
|INC
|64
|Murshidabad
|GOURI SANKAR GHOSH
|BJP
|65
|Nabagram
|DILIP SAHA
|BJP
|66
|Khargram
|MITALI MAL
|BJP
|67
|Burwan
|SUKHEN KUMAR BAGDI
|BJP
|68
|Kandi
|GARGI DAS GHOSH
|BJP
|69
|Bharatpur
|MUSTAFIJUR RAHAMAN (SUMAN)
|TMC
|70
|Rejinagar
|HUMAYUN KABIR
|AJU
|71
|Beldanga
|BHARAT KUMAR JHAWAR
|BJP
|72
|Baharampur
|SUBRATA MAITRA (KANCHAN)
|BJP
|73
|Hariharpara
|NIAMOT SHEIKH
|TMC
|74
|Nowda
|HUMAYUN KABIR
|AJU
|75
|Domkal
|MD. MOSTAFIJUR RAHAMAN
|CPM
|76
|Jalangi
|BABAR ALI
|TMC
|77
|Karimpur
|SAMARENDRANATH GHOSH
|BJP
|78
|Tehatta
|SUBRATA KABIRAJ
|BJP
|79
|Palashipara
|RUKBANUR RAHMAN
|TMC
|80
|Kaliganj
|ALIFA AHMED
|TMC
|81
|Nakashipara
|SANTANU DEY
|BJP
|82
|Chapra
|JEBER SEKH
|TMC
|83
|Krishnanagar Uttar
|TARAK NATH CHATTERJEE
|BJP
|84
|Nabadwip
|SRUTISEKHAR GOSWAMI
|BJP
|85
|Krishnanagar Dakshin
|SADHAN GHOSH
|BJP
|86
|Santipur
|SWAPAN KUMAR DAS
|BJP
|87
|Ranaghat Uttar Paschim
|PARTHA SARATHI CHATTERJEE (BABU)
|BJP
|88
|Krishnaganj
|SUKANTA BISWAS
|BJP
|89
|Ranaghat Uttar Purba
|ASHIM BISWAS
|BJP
|90
|Ranaghat Dakshin
|ASHIM KUMAR BISWAS
|BJP
|91
|Chakdaha
|BANKIM CHANDRA GHOSH
|BJP
|92
|Kalyani
|ANUPAM BISWAS
|BJP
|93
|Haringhata
|ASIM KUMAR SARKAR
|BJP
|94
|Bagda
|SOMA THAKUR
|BJP
|95
|Bongaon Uttar
|ASHOK KIRTANIA
|BJP
|96
|bangaon dakshin
|SWAPAN MAJUMDER
|BJP
|97
|Gaighata
|SUBRATA THAKUR
|BJP
|98
|Swarupnagar
|BINA MONDAL
|TMC
|99
|Baduria
|BURHANUL MUKADDIM (LITON)
|TMC
|100
|Habra
|DEBDAS MONDAL
|BJP
|101
|Ashoknagar
|DR. SUMAY HIRA
|BJP
|102
|Amdanga
|MOHAMMAD KASEM SIDDIQUE
|BJP
|103
|Bijpur
|SUDIPTA DAS
|BJP
|104
|Naihati
|SUMITRO CHATTERJEE
|BJP
|105
|Bhatpara
|PAWAN KUMAR SINGH
|BJP
|106
|Jagatdal
|DR. RAJESH KUMAR
|BJP
|107
|Noapara
|ARJUN SINGH
|BJP
|108
|BARRACKPUR
|KAUSTUV BAGCHI
|BJP
|109
|Khardaha
|KALYAN CHAKRABORTI
|BJP
|110
|Dum Dum Uttar
|SOURAV SIKDAR
|BJP
|111
|Panihati
|RATNA DEBNATH
|BJP
|112
|Kamarhati
|MADAN MITRA
|TMC
|113
|Baranagar
|SAJAL GHOSH
|BJP
|114
|Dum Dum
|ARIJIT BAKSHI
|BJP
|115
|Rajarhat New Town
|PIYUSH KANODIA
|BJP
|116
|Bidhannagar
|SHARADWAT MUKHERJEE
|BJP
|117
|Rajarhat Gopalpur
|TARUNJYOTI TEWARI
|TMC
|118
|Madhyamgram
|RATHIN GHOSH
|TMC
|119
|Barasat
|SANKAR CHATTERJEE
|BJP
|120
|Deganga
|ANISUR RAHAMAN BIDESH
|TMC
|121
|Haroa
|ABDUL MATIN MUHAMMAD
|TMC
|122
|Minakhan
|USHA RANI MONDAL
|TMC
|123
|Sandeshkhali
|SANAT SARDAR
|BJP
|124
|Basirhat Dakshin
|SURAJIT MITRA (BADAL)
|TMC
|125
|Basirhat Uttar
|MD. TAUSEFFUR RAHMAN
|TMC
|126
|Hingalganj
|REKHA PATRA
|BJP
|127
|Gosaba
|BIKARNA NASKAR
|BJP
|128
|Basanti
|NILIMA MISTRY BISHAL
|TMC
|129
|Kultali
|GANESH CHANDRA MONDAL
|TMC
|130
|Patharpratima
|SAMIR KUMAR JANA
|TMC
|131
|Kakdwip
|DIPANKAR JANA
|BJP
|132
|Sagar
|SUMANTA MANDAL
|BJP
|133
|Kulpi
|BARNALI DHARA
|TMC
|134
|Raidighi
|TAPAS MONDAL S/O-SHIBPRASAD MONDAL
|TMC
|135
|Mandirbazar
|JOYDEB HALDER S/O – KARTICK CHANDRA HALDER
|TMC
|136
|Jaynagar
|BISWANATH DAS
|TMC
|137
|Baruipur Purba
|BIVAS SARDAR
|TMC
|138
|Canning Paschim
|PARESH RAM DAS
|TMC
|139
|Canning Purba
|MD BAHARUL ISLAM
|TMC
|140
|Baruipur Paschim
|BIMAN BANERJEE
|TMC
|141
|Magrahat Purba
|SARMISTHA PURKAIT
|TMC
|142
|Magrahat Paschim
|MD. SAMIM AHAMED MOLLA
|TMC
|143
|Diamond Harbour
|PANNA LAL HALDER
|TMC
|144
|Falta
|चुनाव नहीं हो पाया है.
|Waitlist
|145
|Satgachia
|AGNISWAR NASKAR
|BJP
|146
|Bishnupur
|DILIP MONDAL
|TMC
|147
|Sonarpur Dakshin
|RUPA GANGULY
|BJP
|148
|Bhangar
|MD NAWSAD SIDDIQUE
|AISF
|149
|Kasba
|AHMED JAVED KHAN
|TMC
|150
|Jadavpur
|SARBORI MUKHERJEE
|BJP
|151
|Sonarpur Uttar
|DEBASISH DHAR
|BJP
|152
|Tollyganj
|PAPIA ADHIKARY
|BJP
|153
|Behala Purba
|SANKAR SIKDER
|BJP
|154
|Behala Paschim
|DR. INDRANIL KHAN
|BJP
|155
|Maheshtala
|SUBHASIS DAS
|TMC
|156
|Budge Budge
|ASHOK KUMAR DEB
|TMC
|157
|Metiabruz
|ABDUL KHALEQUE MOLLA
|TMC
|158
|Kolkata Port
|FIRHAD HAKIM
|TMC
|159
|Bhabanipur
|ADHIKARI SUVENDU
|BJP
|160
|Rashbehari
|DASGUPTA SWAPAN
|BJP
|161
|Ballygunge
|SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
|TMC
|162
|Chowrangee
|BANDYOPADHYAY NAYNA
|TMC
|163
|Entally
|SANDIPAN SAHA
|TMC
|164
|Beleghata
|KUNAL KUMAR GHOSH
|TMC
|165
|Jorasanko
|VIJAY OJHA
|BJP
|166
|Shyampukur
|PURNIMA CHAKRABORTY
|BJP
|167
|Maniktala
|TAPAS ROY
|BJP
|168
|Kashipur-Belgachhia
|RITESH TIWARI
|BJP
|169
|Bally
|SANJAY KUMAR SINGH
|BJP
|170
|Howrah Uttar
|UMESH RAI
|BJP
|171
|Howrah Madhya
|ARUP ROY
|TMC
|172
|Shibpur
|RUDRANIL GHOSH
|BJP
|173
|Howrah Dakshin
|NANDITA CHOWDHURY
|TMC
|174
|Sankrail
|PRIYA PAUL
|TMC
|175
|Panchla
|GULSAN MULLICK
|TMC
|176
|Uluberia Purba
|RITABRATA BANERJEE
|TMC
|177
|Uluberia Uttar
|CHIRAN BERA
|BJP
|178
|Uluberia Dakshin
|PULAK ROY
|TMC
|179
|Shyampur
|DR. HIRANMOY CHATTOPADHYAYA
|BJP
|180
|Bagnan
|ARUNAVA SEN
|TMC
|181
|Amta
|AMIT SAMANTA
|BJP
|182
|Udaynarayanpur
|SAMIR KUMAR PANJA
|TMC
|183
|Jagatballavpur
|ANUPAM GHOSH
|BJP
|184
|Domjur
|TAPAS MAITY
|TMC
|185
|Uttarpara
|DIPANJAN CHAKRABORTY
|BJP
|186
|Sreerampur
|BHASKAR BHATTACHARYA
|BJP
|187
|Champdani
|DILIP SINGH
|BJP
|188
|Singur
|ARUP KUMAR DAS
|BJP
|189
|Chandannagar
|Deepanjan Kumar Guha
|BJP
|190
|Chunchura
|SUBIR NAG
|BJP
|191
|Balagarh
|SUMANA SARKAR
|BJP
|192
|Pandua
|TUSAR KUMAR MAJUMDAR
|BJP
|193
|Saptagram
|SWARAJ GHOSH
|BJP
|194
|Chanditala
|SWATI KHANDOKER
|TMC
|195
|Jangipara
|PROSENJIT BAG
|BJP
|196
|Haripal
|MADHUMITA GHOSH
|BJP
|197
|Dhanekhali
|ASIMA PATRA
|TMC
|198
|Tarakeswar
|SANTU PAN
|BJP
|199
|Pursurah
|BIMAN GHOSH
|BJP
|200
|Arambag
|BAG HEMANTA
|BJP
|201
|Goghat
|PRASANTA DIGAR
|BJP
|202
|Khanakul
|SUSANTA GHOSH
|BJP
|203
|Tamluk
|HARE KRISHNA BERA
|BJP
|204
|Panskura Purba
|SUBRATA MAITY(RANA)
|BJP
|205
|Panskura Paschim
|SINTU SENAPATI
|BJP
|206
|Moyna
|ASHOKE DINDA
|BJP
|207
|Nandakumar
|KHANRA NIRMAL
|BJP
|208
|Mahisadal
|SUBHAS CHANDRA PANJA
|BJP
|209
|Haldia
|PRADIP KUMAR BIJALI
|BJP
|210
|Nandigram
|ADHIKARI SUVENDU
|BJP
|211
|Chandipur
|PIJUSH KANTI DAS
|BJP
|212
|Patashpur
|TAPAN MAITY
|BJP
|213
|Kanthi Uttar
|SUMITA SINHA
|BJP
|214
|Bhagabanpur
|SANTANU PRAMANIK
|BJP
|215
|Khejuri
|SUBRATA PAIK
|BJP
|216
|Kanthi Dakshin
|ARUP KUMAR DAS
|BJP
|217
|Ramnagar
|DR. CHANDRA SEKHAR MONDAL
|BJP
|218
|Egra
|ADHIKARI DIBYENDU
|BJP
|219
|Dantan
|AJIT KUMAR JANA
|BJP
|220
|Nayagram
|AMIYA KISKU
|BJP
|221
|Gopiballavpur
|RAJESH MAHATA
|BJP
|222
|Jhargram
|LAKSHMI KANTA SAU
|BJP
|223
|Keshiary
|BHADRA HEMRAM
|BJP
|224
|Kharagpur Sadar
|DILIP GHOSH
|BJP
|225
|Narayangarh
|GIRI RAMAPRASAD
|BJP
|226
|Sabang
|AMAL KUMAR PANDA
|BJP
|227
|Pingla
|SWAGATA MANNA
|BJP
|228
|Kharagpur
|DINEN ROY
|TMC
|229
|Debra
|SUBHASHIS OM
|BJP
|230
|Daspur
|TAPAN KUMAR DUTTA
|BJP
|231
|Ghatal
|SITAL KAPAT
|BJP
|232
|Chandrakona
|SUKANTA DOLUI
|BJP
|233
|Garbeta
|PRADIP LODHA
|BJP
|234
|Salboni
|BIMAN MAHATA
|BJP
|235
|Keshpur
|SEULI SAHA
|TMC
|236
|Medinipur
|SANKAR KUMAR GUCHHAIT
|BJP
|237
|Binpur
|DR. PRANAT TUDU
|BJP
|238
|Bandwan
|LABSEN BASKEY
|BJP
|239
|Balarampur
|JALADHAR MAHATO
|BJP
|240
|Baghmundi
|RAHIDAS MAHATO
|BJP
|241
|Joypur
|BISWAJIT MAHATO
|BJP
|242
|Purulia
|SUDIP KUMAR MUKHERJEE
|BJP
|243
|Manbazar
|MAYNA MURMU
|BJP
|244
|Kashipur
|KAMALA KANTA HANSDA
|BJP
|245
|Para
|NADIAR CHAND BOURI
|BJP
|246
|Raghunathpur
|MAMONI BAURI
|BJP
|247
|Saltora
|CHANDANA BAURI
|BJP
|248
|Chhatna
|SATYANARAYAN MUKHOPADHYAY
|BJP
|249
|Ranibandh
|KSHUDIRAM TUDU
|BJP
|250
|Raipur
|KSHETRAMOHAN HANSDA
|BJP
|251
|Taldangra
|SOUVIK PATRA
|BJP
|252
|Bankura
|NILADRI SEKHAR DANA
|BJP
|253
|Barjora
|BILLESWAR SINHA
|BJP
|254
|Onda
|AMARNATH SHAKHA
|BJP
|255
|Bishnupur
|SHUKLA CHATTERJEE
|BJP
|256
|Katulpur
|LAKSHMI KANTA MAJUMDAR
|BJP
|257
|Indas
|NIRMAL KUMAR DHARA
|BJP
|258
|Sonamukhi
|DIBAKAR GHARAMI
|BJP
|259
|Khandaghosh
|NABIN CHANDRA BAG
|TMC
|260
|Bardhaman Dakshin
|MOUMITA BISWAS MISRA
|BJP
|261
|Raina
|SUBHASH PATRA
|BJP
|262
|Jamalpur
|ARUN HALDER
|BJP
|263
|Monteswar
|SAIKAT PANJA
|BJP
|264
|Kalna
|SIDDHARTHA MAJUMDAR
|BJP
|265
|Memari
|MANAB GUHA
|BJP
|266
|Bardhaman Uttar
|NISITH KUMAR MALIK
|TMC
|267
|Bhatar
|KARFA SOUMEN
|BJP
|268
|Purbasthali Dakshin
|PRAN KRISHNA TAPADAR
|BJP
|269
|Purbasthali Uttar
|GOPAL CHATTOPADHYAY
|BJP
|270
|Katwa
|KRISHNA GHOSH
|BJP
|271
|Ketugram
|ANADI GHOSH
|BJP
|272
|Mangalkot
|SHISHIR GHOSH
|BJP
|273
|Ausgram
|KALITA MAJI
|BJP
|274
|Galsi
|RAJU PATRA
|BJP
|275
|Pandabeswar
|JITENDRA KUMAR TEWARI
|BJP
|276
|Durgapur Purba
|CHANDRA SEKHAR BANERJEE
|BJP
|277
|Durgapur Paschim
|LAKSHMAN CHANDRA GHORUI
|BJP
|278
|Raniganj
|PARTHA GHOSH
|BJP
|279
|Jamuria
|DR. BIJAN MUKHERJEE
|BJP
|280
|Asansol Dakshin
|AGNIMITRA PAUL
|BJP
|281
|Asansol Uttar
|KRISHNENDU MUKHERJEE
|BJP
|282
|Kulti
|AJAY KUMAR PODDAR
|BJP
|283
|Barabani
|ARIJIT ROY
|BJP
|284
|Dubrajpur
|ANUP KUMAR SAHA
|BJP
|285
|Suri
|JAGANNATH CHATTOPADHYAY
|BJP
|286
|Bolpur
|CHANDRANATH SINHA
|TMC
|287
|Nanoor
|BIDHAN CHANDRA MAJHI
|TMC
|288
|Labpur
|DEBASIS OJHA (HAKU DA)
|BJP
|289
|Sainthia
|KRISHNA KANTA SAHA
|TMC
|290
|Mayureswar
|DUDH KUMAR MONDAL
|BJP
|291
|Rampurhat
|DHRUBA SAHA
|BJP
|292
|Hansan
|FAYEZUL HAQUE (KAJAL SK)
|TMC
|293
|Nalhati
|RAJENDRA PRASAD SINGH(RAJU SINGH)
|TMC
|294
|Murarai
|DR. MOSARRAF HOSSAIN
|TMC
