पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को दिल्ली में राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों की बैठक में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) को आमंत्रित नहीं किया. एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी को भी आमंत्रित किया जाता तो वह इसमें शामिल नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को आमंत्रित किया गया है.Also Read - ED ऑफिस के बाहर उग्र हुआ कांग्रेस कार्यकर्ता का प्रदर्शन, टायर में लगाई आग | Watch Video

तृणमूल कांग्रेस नेता ने 22 राजनीतिक दलों को बैठक में आमंत्रित किया, लेकिन एआईएमआईएम को नजरअंदाज कर दिया. राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होंगे और नतीजे 21 जुलाई को घोषित किए जाएंगे. तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) की तरह, (जो कांग्रेस पार्टी को दिए गए निमंत्रण के कारण बैठक से दूर रह रही है) एआईएमआईएम भी कांग्रेस के साथ किसी भी मंच को साझा करने का कड़ा विरोध कर रही है. Also Read - कॉंग्रेस के प्रदर्शन को संबित पात्रा ने बताया करप्शन पर सत्याग्रह। Watch Video

हैदराबाद मुख्यालय वाली पार्टी एआईएमआईएम के दो लोकसभा सदस्य हैं, जिनमें तेलंगाना और महाराष्ट्र से एक-एक और 14 विधायक- तेलंगाना में सात, बिहार में पांच और महाराष्ट्र में दो हैं. एआईएमआईएम ने पिछले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन खाता नहीं खोल पाई थी. हालांकि, चुनावी परिदृष्य में पार्टी की एंट्री ने ममता बनर्जी को नाराज कर दिया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि बंगाल चुनाव में अल्पसंख्यक वोटों को बांटने के लिए एआईएमआईएम बीजेपी के साथ थी. Also Read - राष्ट्रपति चुनाव: क्या शरद पवार ही होंगे विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार, समर्थन देने को तैयार है कांग्रेस!

