  • Air Ambulance Carrying Seven People Crashed In Jungle While Going From Ranchi To Delhi

रांची से दिल्ली जा रही एयर एंबुलेंस जंगलों में क्रैश, 7 लोग थे सवार

रांची से दिल्ली जा रही एक एयर एंबुलेंस टेकऑफ के कुछ देर बाद रडार से लापता हो गई और चतरा जिले के सिमरिया क्षेत्र के जंगल में क्रैश हो गई. विमान में 7 लोग सवार थे. राहत-बचाव कार्य जारी है.

Air Ambulance Crash: झारखंड की राजधानी रांची से दिल्ली जा रही एक चार्टर्ड एयर एंबुलेंस के क्रैश होने की खबर ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. जानकारी के अनुसार, विमान ने रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और उसे दिल्ली पहुंचना था. लेकिन टेकऑफ के कुछ ही समय बाद विमान का संपर्क रडार से टूट गया, जिससे हवाई अड्डा प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में चिंता बढ़ गई.

रांची एयरपोर्ट के अधिकारियों ने पुष्टि की कि विमान ने सामान्य रूप से उड़ान भरी थी. हालांकि, कुछ मिनटों बाद ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल का संपर्क समाप्त हो गया. इसके बाद तुरंत खोज अभियान शुरू किया गया. जांच के दौरान पता चला कि विमान सिमरिया थाना क्षेत्र के करमाटांड़ गांव के पास घने जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है.

हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर रवाना हो गए. लेकिन दुर्घटना स्थल घने जंगलों और दुर्गम इलाके में होने के कारण राहत कार्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बचाव अभियान चलाया जा रहा है.

