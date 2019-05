बठिंडा (पंजाब): वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.एस धनोआ की अगुवाई में सोमवार को मिग-21 लड़ाकू विमान से ‘मिसिंग मैन’ की आकृति उकेरकर स्क्वाड्रन लीड अजय आहूजा और करगिल संघर्ष के शहीद नायकों को श्रद्धांजलि दी गई. वह यहां भिसियाना में वायु सेना केंद्र पर आयोजित फ्लाईपास्ट में शामिल हुए. उनके साथ वेस्टर्न एयर कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (एओसी-इन-सी) एयर मार्शल आर नांबियार भी थे. स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने करगिल संघर्ष के दौरान जान गंवाई थी.

वायुसेना ने एक बयान में कहा कि ‘मिसिंग मैन’ की रचना वायु सेना के शहीद अधिकारियों के सम्मान में आसमान में लड़ाकू विमानों से उकेरी जाती है. इसमें तीर की आकृति उकेरी जाती है.

#WATCH Punjab: Air Chief Marshal BS Dhanoa pays tribute to Sqn Ldr Ajay Ahuja who was killed in action during operation Safed Sagar (Kargil 1999), by leading a ‘Missing Man’ formation flypast of MiG-21 aircraft from Bhisiana IAF station. Air Marshal R Nambiar, also takes part. pic.twitter.com/Q2CaRe1sus

— ANI (@ANI) May 27, 2019