Air Force Day 2022: हर साल की तरह इस साल भी आज यानी 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस (Air Force Day) मनाया जाएगा. एयरफोर्स डे पर भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) अपना दमखम दिखाएगी. वायुसेना (Air Force) ने इस दिन को स्पेशल बनाने की खास तैयारी की है. यह पहला मौका है जब वायुसेना दिवस परेड (Air Force Day Parade) और फ्लाई पास्ट का आयोजन दिल्ली-NCR से बाहर किया जा रहा है.

चंडीगढ़ के सुखना लेक (Sukhna Lake) परिसर में वायुसेना दिवस फ्लाई पास्ट में करीब 80 सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. भारतीय वायुसेना (IAF) अपनी 90वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में एयर शो के दौरान विमानों की एक सीरीज के साथ शानदार प्रदर्शन करेगी.

Also Read - IAF में आज शामिल हुआ स्वदेशी LCH, जानें इसकी खासियतें; दुश्मन को चकमा देने में है माहिर

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयर शो देखने के लिये सुखना लेक में मौजूद रहेंगे. राष्ट्रपति फ्लाई पास्ट के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगी. एयर शो से पहले शनिवार को सुबह वायुसेना अड्डे पर औपचारिक परेड होगी. परेड का निरीक्षण एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी करेंगे. उन्होंने बताया कि वायुसेना प्रमुख इस अवसर पर वायुसेना कर्मियों के लिए लड़ाकू वर्दी के नए प्रारूप का भी अनावरण करेंगे.

Painting the sky IAF blue!

Glimpses from the Full Dress Rehearsal of the Flypast practice for the upcoming Air Force Day celebrations.

Watch it LIVE here from 9:00 am onwards on 08 Oct 22.

📸 – AVM PS Karkare, Gp Capt KD Beri pic.twitter.com/8j5uxe6If6

— Indian Air Force (@IAF_MCC) October 6, 2022