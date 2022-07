सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चीजें वायरल होती हैं. कई बार इन वायरल के माध्यम से ऐसी बातें भी पता चलती हैं, जो हमें चौंका देती हैं. ऐसी ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर भारतीय वायु सेना (IAF) के अधिकारी और उनकी फाइटर पायलट बेटी की भी वायरल हो रही है. एयरफोर्स द्वारा रिलीज एक बयान में बताया गया है कि एयर कोमोडोर संजय शर्मा और उनकी बेटी (फ्लाइंग ऑफिसर अनन्या शर्मा) ने कर्नाटक के बिदर में हॉक-132 पर एक ही फॉर्मेशन में उड़ान भरी. यह उड़ान 30 मई को भरी गई थी, लेकिन दोनों का फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस फोटो पर लोग दोनों पिता-पुत्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं.Also Read - IAF Agniveer Recruitment 2022: अग्निवीर वायु के लिए ये डिप्लोमा धारक भी कर सकते हैं आवेदन, यहां देखें पूरी लिस्ट

बता दें कि फ्लाइंग अफसर अनन्या सुपीरियर एयरक्राफ्ट उड़ाने की ट्रेनिंग ले रही हैं. भारतीय वायु सेना ने कहा, पिता-पुत्री ने यहां एक इतिहास बनाया, जब दोनों हॉक-132 एयरक्राफ्ट के एक ही फॉर्मेशन का हिस्सा बने. इससे पहले ऐसा अवसर कभी नहीं आया, जब कोई पिता और पुत्री एक ही फाइटर फॉर्मेशन का हिस्सा रहे हों. Also Read - Air Force को Agnipath scheme के तहत सिर्फ 6 दिन में मिले दो लाख से ज्यादा आवेदन

यह एक मिशन था, जिसमें कोमोडर संजय शर्मा और उनकी बेटी फ्लाइंग अफसर अनन्या का संबंध सिर्फ पिता-पुत्री से कहीं अधिक था. वह कामरेड थे, जिन्हें साथी विंगमैन के रूप में एक-दूसरे पर पूरा भरोसा था. जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसमें कोमोडर संजय शर्मा और उनकी बेटी फ्लाइंग अफसर अनन्या एक फाइटर प्लेन के आगे फोटो खिंचवा रहे हैं. Also Read - झारखंड में ग्रामीण छात्रों ने बनाया फाइटर जेट विमान, देखें तस्वीरें

Father-daughter duo, Flying Officer Ananya & Air Commodore Sanjay Sharma,created history on May 30 when they flew in same formation of Hawk-132 aircraft at IAF Station Bidar,where Flying Officer Ananya is undergoing her training before she graduates onto superior fighter aircraft pic.twitter.com/dUW4zCmc9V

— ANI (@ANI) July 5, 2022