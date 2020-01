नई दिल्ली: वायुसेना ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ‘चादर ट्रेक’ के दौरान फंसे 107 लोगों को बचाने में मदद की. बचाए गए लोगों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी. भारतीय वायु सेना (IAF) ने लद्दाख के नवगठित नागरिक प्रशासन, सेना की इकाइयों और स्थानीय आपदा राहत टीमों के साथ किए गए बचाव अभियान के बारे में ट्वीट किया.

#SavingLives: IAF helicopters successfully airlifted 9 foreign nationals (02 French & 07 Chinese) with other stranded trekkers today afternoon. An unwell woman passenger from Ladakh was provided required medical care on ground & during flight by IAF medical personnel. pic.twitter.com/cB5JX4ygHz

— Indian Air Force (@IAF_MCC) January 16, 2020