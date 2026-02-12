Hindi India Hindi

Air India Ahmedabad Crash Aaib Rejects Italian Report Intentional Act Claim Investigation

'एयर इंडिया हादसे पर साजिश की अटकलें बेबुनियाद...', इटैलियन रिपोर्ट पर भड़का भारत, रिपोर्ट को पूरी तरह नकारा

एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 दुर्घटना को लेकर इटली के अखबार Corriere della Sera की रिपोर्ट को भारत की विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) ने खारिज कर दिया है.

Air India Crash: एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के भीषण हादसे को लेकर इटली के प्रमुख अखबार Corriere della Sera में पब्लिश एक रिपोर्ट ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. रिपोर्ट में दावा किया गया कि जून 2025 में अहमदाबाद में हुए इस विमान हादसे के पीछे तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि एक ‘इंटेंशनल एक्ट’ यानी जानबूझकर किया गया कदम हो सकता है. हालांकि, भारत की विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है.

AAIB ने बयान जारी करते हुए कहा कि जांच अभी जारी है और किसी भी तरह का अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है. एजेंसी ने कहा कि इस तरह की अपुष्ट और अटकलों पर आधारित खबरें न केवल सार्वजनिक चिंता बढ़ाती हैं, बल्कि पेशेवर और तकनीकी जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता को भी प्रभावित करती हैं.

विदेशी रिपोर्ट पर भड़का भारत

AAIB ने यह भी बताया कि जांच प्रक्रिया Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2025 और ICAO Annex 13 के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार की जा रही है. एजेंसी का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना के मूल कारणों का पता लगाना और भविष्य में सुरक्षा सुधार सुनिश्चित करना है, न कि समय से पहले किसी पर आरोप तय करना.

दरअसल, जुलाई 2025 में जारी प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया था कि टेक-ऑफ के तुरंत बाद विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विच ‘रन’ से ‘कट-ऑफ’ स्थिति में चले गए थे, जिससे इंजन पावर खत्म हो गई. कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डिंग में एक पायलट की तरफ से दूसरे से फ्यूल कट-ऑफ के बारे में पूछने की बात भी सामने आई थी. हालांकि, उस समय भी जांच एजेंसी ने किसी पर दोषारोपण से परहेज किया था.

इटैलियन न्यूज पेपर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि जांचकर्ता तकनीकी खराबी की संभावना से इनकार कर रहे हैं और जानबूझकर फ्यूल कट-ऑफ किए जाने की दिशा में जांच आगे बढ़ रही है. रिपोर्ट में कमांडर का नाम भी लिया गया, लेकिन ये दावे अनाम सूत्रों के हवाले से किए गए थे और भारतीय अधिकारियों ने इनकी पुष्टि नहीं की है.

हादसे में मारे गए थे 260 लोग

इस हादसे में कुल 260 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें यात्री और मेडिकल हॉस्टल में मौजूद लोग शामिल थे. केवल एक यात्री बचा था. ये भारत के हालिया इतिहास की सबसे भीषण विमान दुर्घटनाओं में से एक है. AAIB ने दोहराया है कि अंतिम रिपोर्ट जारी होने के बाद ही आधिकारिक निष्कर्ष और सुरक्षा सिफारिशें सार्वजनिक की जाएंगी. तब तक मीडिया और जनता से संयम बरतने की अपील की गई है.

