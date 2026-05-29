Air India, Indigo घरेलू उड़ानों की संख्या में करने जा रही बड़ी कटौती- जानिये किन रूट्स पर होगा सबसे ज्यादा असर

Domestic Flights Update: ईंधन की बढ़ती कीमत और यात्रा में कमी की वजह से विमानन कंपनियों ने यह फैसला लिया है. विमानों में कमी लाने का यह फैसला जून से अगस्त तक जारी रहने की उम्मीद है.

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एयर इंडिया, AI Express और Indigo ने ज्यादातर उड़ानों को मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली रूट्स से हटाया है. (Photo-AI)

Flights Update: देश की दो सबसे बड़ी एयरलाइंस एयर इंडिया और इंडिगो ने घरेलू उड़ानों की संख्या में कटौती करने का फैसला किया है. एयर इंडिया और इंडिगो जून महीने से 250 घरेलू उड़ानों में कटौती करने जा रही है. उड़ानों में कटौती का सबसे ज्यादा असर मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु रूट्स पर होगा. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन की बढ़ती कीमत और यात्रा में कमी की वजह से विमानन कंपनियों ने यह फैसला लिया है. विमानों में कमी लाने का यह फैसला जून से अगस्त तक जारी रहने की उम्मीद है.

क्यों हो रही फ्लाइट में कटौती?

पश्चिम एशिया में फरवरी के आखिर में शुरू हुए संघर्ष के कारण एयरलाइंस कंपनियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. इनमें ईंधन की बढ़ती कीमतें और हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध शामिल हैं. इन समस्याओं के कारण परिचालन लागत बढ़ गई है. बढ़ती लागतों की वजह से एयर इंडिया, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आने वाले महीनों के लिए अपनी घरेलू उड़ानों में कटौती का निर्णय लिया है.

किस एयरलाइंस की कितनी उड़ानें होंगी कम?

अधिकारियों के हवाले से न्यूज एजेंसी PTI ने बताया कि एयर इंडिया जून और जुलाई के लिए अपनी घरेलू उड़ानों में 20-22 फीसदी की कटौती कर रही है. वहीं, एयर इंडिया एक्सप्रेस जून के लिए घरेलू सेवाओं में 10% की कमी कर रही है. एयरलाइन एक दिन में लगभग 500 घरेलू उड़ानें संचालित करती है. कटौती का मतलब प्रतिदिन लगभग 110 उड़ानें कम होंगी. इंडिगो अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट में 5-7% की कटौती कर रही है. कंपनी हर दिन लगभग 2200 उड़ानें संचालित करती हैं. इसका मतलब Indigo हर दिन 110 उड़ानें कम करेगी.

Indigo ने क्या दिया बयान?

Indigo के एक अधिकारी ने कहा कि मांग में आई कमी और मौसमी समायोजन को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने सेवाओं में कटौती की है, जो हर साल जून के मध्य से अगस्त तक किया जाता है. कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जून से अगस्त, 2026 के बीच चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय सेवाओं में पहले घोषित बदलावों के साथ-साथ कुछ घरेलू मार्गों पर भी अस्थायी रूप से उड़ानों की संख्या घटाई गई है.

उड़ानों में कटौती क्यों?

कटौती के पीछे की मुख्य वजहें पूरी तरह साफ हैं. पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के चलते विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी हुई है. इसका असर घरेलू परिचालन लागत पर लगभग 25% तक पड़ा है, जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए यह बोझ और भी अधिक है. ठीक एक महीने पहले, भारत के एयरलाइन उद्योग ने तत्काल सरकारी हस्तक्षेप की मांग की थी, क्योंकि जेट ईंधन की कीमतों में तेज वृद्धि से परिचालन पर दबाव पड़ने लगा और लागत बढ़ने लगी.

कई रूट्स पर बढ़ा हवाई किराया

इस कदम से हवाई किराया बढ़ने की संभावना है. हाल के हफ्तों में कई मार्गों पर किराए में पहले ही 30% की वृद्धि हुई है और एयरलाइंस ने उच्च ATF लागत के कारण प्रति यात्री 400-450 रुपये का ईंधन अधिभार पेश किया है. कम सीटें होने की वजह से कीमतों में और भी इजाफा हो सकता है खासकर, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु रूट्स पर. हालांकि हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों में ढील के कारण एयरलाइंस पश्चिम एशिया के लिए कुछ अंतरराष्ट्रीय सेवाएं बहाल कर रही हैं.