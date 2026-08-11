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300 फीट नीचे आया था Air India का प्लेन, फेल हुए थे 3 हाइड्रोलिक सिस्टम, ऑटोपायलट भी हुआ डिस्कनेक्ट, जानिए डिटेल

फुकेत से दिल्ली आ रही Air India की फ्लाइट AI2379 में क्रूजिंग के दौरान अचानक करीब 300 फीट की ऊंचाई में गिरावट आई. विमान में कई तकनीकी गड़बड़ियों और टर्बुलेंस के बीच कम से कम 17 यात्री व क्रू मेंबर्स घायल हुए.

Written by: Farha Fatima
Published: August 11, 2026, 10:15 AM IST
DGCA ने इसे ‘Serious Incident’ माना है. (File image)
DGCA ने इसे ‘Serious Incident’ माना है. (File image)

फुकेत-दिल्ली Air India फ्लाइट AI2379 क्रूजिंग के दौरान अचानक करीब 300 फीट नीचे आई थी.
विमान में ट्रिपल हाइड्रोलिक फेल्योर और ऑटोपायलट डिस्कनेक्ट समेत कई तकनीकी गड़बड़ियां हुईं थी,
टर्बुलेंस के दौरान कम से कम 17 यात्री और क्रू मेंबर्स घायल हुए, जिनमें 4 केबिन क्रू शामिल थे.
DGCA ने इसे ‘Serious Incident’ माना है और AAIB, Airbus व BEA की मदद से जांच कर रहा है.

4 अगस्त को फुकेत से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 (एयरबस A320 विमान, रजिस्ट्रेशन VT-EXO) में क्रूजिंग के दौरान अचानक करीब 300 फीट से नीचे आई. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना में कम से कम 17 यात्री और क्रू मेंबर्स घायल हुए. प्लेन बाद में स्थिर हो गया और सुरक्षित दिल्ली पहुंच गया. स्रोतों के मुताबिक, विमान में कई तकनीकी गड़बड़ियां हुईं.

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  • ट्रिपल हाइड्रोलिक फेल्योर (तीन हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होना). हाइड्रोलिक सिस्टम फ्लाइट कंट्रोल सहित कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जरूरी होते हैं.
  • ऑटोपायलट डिस्कनेक्ट होना, जिसके बाद को-पायलट ने मैनुअल कंट्रोल लिया.
  • फ्लाइट-कंट्रोल स्टॉल मैसेज दिखना.
  • कुछ इंडिकेटर स्विच अस्थायी रूप से बंद हो जाना.
  • इनके साथ मिड-एयर टर्बुलेंस भी हुआ.

क्रू ने विमान को स्थिर कर लिया और दिल्ली तक उड़ान जारी रखी. जांच एजेंसियां इन फेल्योर के क्रम और ऊंचाई में अचानक गिरावट से उनके संभावित संबंध की जांच करेंगी. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इसे “Serious Incident” (गंभीर घटना) के रूप में वर्गीकृत किया है. एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) इसकी परिस्थितियों की जांच कर रहा है. जांच ICAO के एनेक्स 13 के तहत हो रही है.एयरबस और फ्रांस की एविएशन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी BEA भारतीय जांचकर्ताओं की सहायता करेंगे (क्योंकि एयरबस का मुख्यालय फ्रांस में है). एयरबस ने कहा है कि वह ICAO नियमों के अनुसार तकनीकी सहायता दे रहा है और विशेषज्ञों की टीम भेज रहा है. जांच में विमान के सिस्टम, फ्लाइट डेटा और कॉकपिट रिकॉर्डिंग्स की जांच की जाएगी.

यात्री और घायल

विमान में 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स (2 पायलट + 6 केबिन क्रू) सवार थे. कम से कम 17 लोग घायल हुए, जिनमें 4 केबिन क्रू शामिल हैं. नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने पहले बताया था कि टर्बुलेंस करीब 5 मिनट चला और कुछ क्रू मेंबर्स को स्पाइनल तथा गर्दन की चोटें आईं, जिन्हें मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ी. यात्रियों ने कैबिन में अचानक और डरावनी गिरावट का वर्णन किया है.

पायलटों का ड्रग टेस्ट

घटना के बाद दोनों पायलटों का अनिवार्य साइकोएक्टिव सब्सटेंस स्क्रीनिंग हुआ. पायलट-इन-कमांड के शुरुआती टेस्ट में आगे विश्लेषण की जरूरत बताई गई. सैंपल कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए लैब भेजा गया है; फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है. शुरुआती रिजल्ट से खुद यह साबित नहीं होता कि पायलट ड्रग पॉजिटिव थे. दोनों पायलटों को कन्फर्मेटरी टेस्ट और AAIB जांच पूरी होने तक फ्लाइंग ड्यूटी से हटा दिया गया है. आगे की कार्रवाई दोनों प्रक्रियाओं के नतीजों पर निर्भर करेगी. एयर इंडिया ने कहा है कि वह नियमों के अनुसार नियमित टेस्टिंग करता है और अधिकारियों से पूरा सहयोग करेगा.

इस घटना से जुड़ी जांच अभी जारी है. विमान सुरक्षित लैंड हो गया था, लेकिन ऊंचाई में अचानक गिरावट, हाइड्रोलिक फेल्योर और अन्य गड़बड़ियों के कारण इसे गंभीर घटना माना गया है. अधिक जानकारी जांच पूरी होने पर उपलब्ध होगी.

Air India की इस उड़ान में ट्रिपल हाइड्रोलिक फेल्योर, ऑटोपायलट डिस्कनेक्ट और फ्लाइट-कंट्रोल स्टॉल मैसेज जैसी घटनाएं सामने आईं. DGCA ने इसे ‘Serious Incident’ माना है और AAIB इसकी जांच कर रहा है.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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