फ्रांस की Air Bus से 250 विमान खरीदेगी Air India, पीएम बोले- 'लैंडमार्क समझौता'

Air India Air Bus Deal: भारत और फ्रांस के बीच मंगलवार को एक अहम समझौता हुआ है. एयर इंडिया और फ्रांस की कंपनी एयरबस के बीच 250 एयरक्राफ्ट की डील पर मुहर लगी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने कहा कि एयर इंडिया और एयरबस सौदा भारत एवं फ्रांस के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को प्रदर्शित करता है. PM मोदी ने कहा कि निकट भविष्य में भारत एविएशन सेक्टर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बनने जा रहा है.

पीएम ने कहा कि मैं एयर इंडिया-एयरबस को इस लैंडमार्क समझौता के लिए बधाई देता हूं. इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मेरी मित्र इमैनुएल मैक्रॉन को मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं. यह महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के गहरे संबंधों के साथ-साथ भारत के नागरिक उड्डयन की सफलताओं को भी दर्शाती है. पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय एविएशन सेक्टर को अगले 15 साल में 2 हजार से ज्यादा एयरक्राफ्ट की जरूरत है. टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने बताया कि टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन 40 बड़े आकार के ए350 और 210 छोटे आकार के विमान एयरबस से खरीदेगी. ‘ऑनलाइन’ बैठक में चंद्रशेखरन ने कहा कि इन विमानों की खरीद के लिए एयरबस के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं.