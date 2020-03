नई दिल्ली: कोरोना वायरस से प्रभावित ईरान में फंसे कुल 277 भारतीयों को स्वदेश वापस ले आया गया है. वे बुधवार की सुबह को जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे. उनके आगमन के बाद हवाई अड्डे पर उनकी प्रारंभिक जांच की गई. इसके बाद उन्हें जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में स्थापित भारतीय सेना के आइसोलेशन सेंटर में ठहराया गया.

277 evacuees from Iran arrived at Jodhpur Airport (from Delhi) today. A preliminary screening was conducted at the airport upon arrival and thereafter the evacuees were shifted to the Army Wellness Facility established in Jodhpur Military Station: PRO Defence Rajasthan #COVID19 https://t.co/Bo6tNS6mG2 pic.twitter.com/gz4UeX7nGL

— ANI (@ANI) March 25, 2020