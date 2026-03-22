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'मोटापा आने पर कटेगी सैलरी...', ये एयरलाइन केबिन क्रू के लिए लेकर आ रही नया फिटनेस नियम, जानें कब से होगा लागू
भारत की ये एयरलाइन अपने केबिन क्रू के लिए सख्त फिटनेस पॉलिसी लागू करने जा रही है, जिसमें BMI के आधार पर ड्यूटी और सैलरी तय होगी. जानिए इस नए नियम की पूरी डिटेल.
Air India New Fitness Rule: देश की प्रमुख एयरलाइन एयर इंडिया (Air India) ने अपने केबिन क्रू के लिए एक सख्त फिटनेस पॉलिसी लागू करने का फैसला किया है, जो 1 मई से प्रभावी होगी. इस नए नियम के तहत अब कर्मचारियों की ड्यूटी और सैलरी उनके स्वास्थ्य और बॉडी फिटनेस से सीधे जुड़ी होगी. खासतौर पर बॉडी मास इंडेक्स (BMI) के आधार पर क्रू की ड्यूटी तय की जाएगी.
नई पॉलिसी के अनुसार, 18 से 24.9 के बीच का BMI सामान्य और आदर्श माना गया है. इस रेंज में आने वाले कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, जिनका BMI 18 से कम है यानी वे अंडरवेट कैटेगरी में आते हैं, उन्हें मेडिकल और फंक्शनल टेस्ट पास करना होगा, तभी वे अपनी ड्यूटी जारी रख पाएंगे.
किन्हें माना जाएगा ओवरवेट?
वहीं, 25 से 29.9 के बीच BMI वाले कर्मचारियों को ओवरवेट माना जाएगा. इस कैटेगरी के लोग भी तभी काम कर पाएंगे जब वे फंक्शनल फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लें. अगर वे इस टेस्ट में असफल होते हैं, तो उन्हें अस्थायी रूप से ड्यूटी से हटा दिया जाएगा और उनकी सैलरी पर भी असर पड़ेगा.
सबसे सख्त नियम उन कर्मचारियों के लिए हैं जिनका BMI 30 या उससे ज्यादा है. इस स्थिति को मोटापे की श्रेणी में रखा गया है और इसे स्वीकार्य नहीं माना गया है. ऐसे कर्मचारियों को तुरंत ड्यूटी से हटाया जाएगा और जब तक वे अपना BMI तय सीमा में नहीं लाते, तब तक उन्हें ‘लॉस ऑफ पे’ यानी बिना सैलरी के रहना पड़ेगा.
क्यों लाई जा रही ये पॉलिसी?
एयरलाइन का कहना है कि इस पॉलिसी का मकसद कर्मचारियों की हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देना है. कंपनी ने अपने बयान में साफ किया है कि ये कमद क्रू मेंबर को फिट रहने के लिए जागरूक करने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करने के लिए उठाया गया है. ये नए नियम न केवल मौजूदा कर्मचारियों पर लागू होगी, बल्कि ट्रेनिंग ले रहे नए केबिन क्रू पर भी समान रूप से लागू की जाएगी. यानी एयरलाइन अब शुरुआत से ही अपने स्टाफ को फिटनेस के कड़े मानकों पर तैयार करना चाहती है.
बता दें कि, टाटा ग्रुप की तरफ से साल 2022 में अधिग्रहण के बाद से एयर इंडिया में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं. कंपनी अपने ऑपरेशन, सर्विस और स्टाफ स्ट्रक्चर को आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है. इसी कड़ी में यह फिटनेस पॉलिसी भी एक अहम बदलाव माना जा रहा है. हालांकि, इस फैसले को लेकर कर्मचारियों के बीच चर्चा भी तेज हो गई है. कुछ लो इसे जरूरी कदम मान रहे हैं तो कुछ इसे सख्त और दबाव बढ़ाने वाला बता रहे हैं. खासकर सैलरी कटौती जैसे प्रावधानों को लेकर सवाल उठ रहे हैं.
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