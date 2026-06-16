क्या अब कम पैसों में होगा फ्लाइट से सफर? एयर इंडिया ने लॉन्च कर दी ये खास चीज, सस्ती होगी टिकट

एयर इंडिया ने चुनिंदा घरेलू रूट्स पर 'बेसिक' फेयर शुरू किया है. इस ऑप्शन में यात्रियों को सामान ले जाने की सुविधा मिलेगी, लेकिन मुफ्त खाना शामिल नहीं होगा.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/air-india-basic-fare-domestic-flights-no-free-meals-budget-travel-india-8448529/ Copy

Air India Basic Fare: देश में बढ़ती हवाई यात्रा की मांग और यात्रियों की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एयर इंडिया ने एक नया किराया विकल्प पेश किया है. एयरलाइन ने चुनिंदा घरेलू उड़ानों पर ‘बेसिक’ फेयर लॉन्च किया है, जिसका मकसद उन यात्रियों को आकर्षित करना है जो कम कीमत में यात्रा करना चाहते हैं और अतिरिक्त सुविधाओं के लिए भुगतान करने को तैयार हैं.

एयर इंडिया का कहना है कि ये नया फेयर मॉडल यात्रियों को ज्यादा ऑप्शन देने की दिशा में उठाया गया कदम है. अब ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार टिकट का चयन कर सकेंगे. ये नई कैटेगिरी एयरलाइन के पहले से मौजूद वैल्यू, क्लासिक और फ्लेक्स फेयर ऑप्शन के साथ उपलब्ध होगी.

बेसिक फेयर में क्या सुविधाएं?

बेसिक फेयर में यात्रियों को 15 किलोग्राम तक चेक-इन बैगेज और 7 किलोग्राम तक केबिन बैगेज ले जाने की अनुमति मिलेगी. हालांकि, इस किराए में फ्री खाना शामिल नहीं होगा. यानी फ्लाइट में सफर के दौरान भोजन चाहिए तो यात्रियों को इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देना होगा.

एयरलाइन ने साफ किया है कि ये व्यवस्था पूरी तरह वैकल्पिक है. जो यात्री पहले की तरह अन्य फेयर कैटेगरी में टिकट बुक करना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं. बेसिक फेयर केवल उन लोगों के लिए है जो कम किराए को प्राथमिकता देते हैं और गैर-जरूरी सुविधाओं को छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं रखते.

कंपनी ने ये भी बताया कि बेसिक फेयर वाले यात्री चाहें तो उड़ान से 24 घंटे पहले तक भोजन प्री-बुक कर सकते हैं. अगर किसी वजह से फ्लाइट का समय बदला जाता है या यात्री को दूसरी फ्लाइट में भेजा जाएगा. इसलिए पहले से खरीदा गया भोजन नई उड़ान में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. अगर भोजन उपलब्ध नहीं होता है तो उसका पूरा पैसा वापस किया जाएगा.

क्यों लाया गया बेसिक फेयर

एयर इंडिया का ये कदम देश के बजट एयरलाइन बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए उठाया गया है. पिछले कुछ सालों में यात्रियों के बीच ऐसी सेवाओं की मांग बढ़ी है, जहां वे केवल उन्हीं सुविधाओं के लिए भुगतान करें जिनका वे असल में इस्तेमाल करते हैं.

विमानन क्षेत्र में ‘अनबंडल्ड सर्विस’ मॉडल दुनिया के कई देशों में पहले से लोकप्रिय है. इसमें टिकट का मूल किराया कम रखा जाता है और अतिरिक्त सुविधाएं अलग से खरीदी जा सकती हैं. एयर इंडिया का नया बेसिक फेयर भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

फिलहाल ये सुविधा कुछ घरेलू रूट्स पर परीक्षण के तौर पर शुरू की गई है. एयरलाइन यात्रियों की प्रतिक्रिया और बुकिंग पैटर्न का अध्ययन करेगी. अगर सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, तो भविष्य में इसे अधिक रूट्स पर लागू किया जा सकता है. कुल मिलाकर, एयर इंडिया का ये कदम उन यात्रियों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है जो कम बजट में हवाई सफर करना चाहते हैं.