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दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट रनवे से टकराई, बाल-बाल बची यात्रियों की जान
Air India News: दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एअर इंडिया फ्लाइट की लैंडिंग के दौरान टेल-स्ट्राइक हुई. सभी यात्री सुरक्षित रहे, जबकि विमान को जांच के लिए ग्राउंड कर दिया गया है.
Air India News: दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI2651 लैंडिंग के दौरान टेल-स्ट्राइक का शिकार हो गई. इस घटना में विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया. राहत की बात यह रही कि विमान सुरक्षित तरीके से उतर गया और सभी यात्री व क्रू पूरी तरह सुरक्षित रहे. एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए हलचल जरूर बढ़ गई, लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं आई. एअर इंडिया ने घटना के तुरंत बाद जरूरी सुरक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी. यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और एयरपोर्ट स्टाफ ने पूरी मदद की. सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर लोगों के बीच काफी चर्चा देखने को मिली.
जांच के लिए विमान को ग्राउंड किया गया
एयरलाइन के अनुसार, घटना के बाद विमान को तकनीकी जांच के लिए ग्राउंड कर दिया गया है. इंजीनियरिंग टीम अब विमान की पूरी जांच करेगी ताकि पता लगाया जा सके कि टेल-स्ट्राइक आखिर कैसे हुई. एयरलाइन ने कहा है कि जांच संबंधित नियामक एजेंसियों के साथ मिलकर की जाएगी. ऐसी घटनाओं में विमान के बाहरी हिस्से और अंदरूनी सिस्टम की गहराई से जांच की जाती है. एयरलाइन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी.
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वापसी फ्लाइट रद्द, यात्रियों को दी गई मदद
इस घटना का असर बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट AI2652 पर भी पड़ा. एयर इंडिया ने इस उड़ान को रद्द कर दिया. इसके बाद कई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन एयरलाइन ने वैकल्पिक व्यवस्था शुरू कर दी. एयरपोर्ट पर मौजूद ग्राउंड स्टाफ यात्रियों की मदद करता नजर आया. कुछ यात्रियों को दूसरी फ्लाइट में सीट दी गई, जबकि कई लोगों को होटल और दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गईं. एयरलाइन लगातार यात्रियों से संपर्क में बनी हुई है ताकि उनकी यात्रा आसानी से पूरी हो सके.
गो-अराउंड प्रक्रिया और वेक टर्बुलेंस बना वजह
जानकारी के मुताबिक, लैंडिंग से ठीक पहले पायलट ने “गो-अराउंड” प्रक्रिया अपनाई थी. इसका मतलब होता है कि विमान को दोबारा हवा में ले जाकर फिर से लैंडिंग की तैयारी करना. यह एक सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया मानी जाती है. बताया जा रहा है कि विमान के आगे उड़ रहे बड़े Boeing 747 की वजह से हवा में वेक टर्बुलेंस पैदा हुआ था. वेक टर्बुलेंस तब बनता है जब बड़ा विमान गुजरने के बाद हवा में तेज अस्थिरता पैदा कर देता है. इससे पीछे आ रहे विमान की लैंडिंग प्रभावित हो सकती है. ऐसे हालात में पायलट ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गो-अराउंड किया और बाद में सुरक्षित लैंडिंग कराई.
क्या होती है टेल-स्ट्राइक घटना?
टेल-स्ट्राइक उस स्थिति को कहा जाता है जब टेकऑफ या लैंडिंग के दौरान विमान का पिछला हिस्सा रनवे से छू जाता है. ऐसा तब हो सकता है जब विमान का एंगल ज्यादा ऊपर हो जाए या लैंडिंग के दौरान संतुलन बिगड़ जाए. यह घटना खतरनाक मानी जाती है क्योंकि इससे विमान के ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है. इसी वजह से हर टेल-स्ट्राइक के बाद विमान की पूरी तकनीकी जांच जरूरी होती है. फिलहाल एअर इंडिया ने साफ किया है कि सभी सुरक्षा नियमों का पालन किया गया और यात्रियों की जान पूरी तरह सुरक्षित रही.
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