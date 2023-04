एअर इंडिया की दिल्ली-लंदन उड़ान से सोमवार को एक अशिष्ट यात्री को उतार दिया गया.यात्री को उतारने के लिए विमान राष्ट्रीय राजधानी वापस आया था.सूत्रों ने यह जानकारी दी.सूत्रों ने बताया कि उड़ान एआई 111 में करीब 225 यात्री सवार थे.विमान को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईजीआईए) वापस लाया गया क्योंकि विमान में एक अशिष्ट यात्री सवार था. उन्होंने बताया कि इस अशिष्ट यात्री को हवाई अड्डे पर उतार दिया गया और इसके बाद विमान ने लंदन हीथ्रो के लिए उड़ान भरी.

एयर इंडिया की तरफ से बताया कि फ्लाइट संख्या एआई 111 दिल्ली-लंदन में एक यात्री के गंभीर अनियंत्रित व्यवहार के कारण विमान दिल्ली लौट आई. यात्री को मौखिक और लिखित चेतावनी भी दी गई लेकिन उसने अनियंत्रित व्यवहार के साथ जारी रहा. आरोप है किॉॉ यात्री ने दो क्रू मेंबर के साथ भी मारपीट की. दिल्ली में विमान को लैंडिंग कराने के बाद आरोपी को पुलिस को सौंप दिया गया. पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है.