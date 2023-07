तिरुवनंतपुरम से दुबई जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट वापस लौटी, शाम में दूसरी फ्लाइट से सभी 174 यात्री भेजे गए

तिरुवनंतपुरम: केरल (Kerala) की राजधानी तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) से दुबई (Thiruvananthapuram to Dubai) जा रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express flight) का एक विमान आज रविवार को विमान के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में समस्या (AC issue) के कारण उड़ान भरने के कुछ ही घंटे बाद वापस लौट आया और इसके बाद सभी 174 यात्रियों को शाम 6.12 बजे दूसरी फ्लाइट (IX 556) से दुबई ले जाया गया.

तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि फ्लाइट दोपहर 1:19 बजे उड़ान भरी और 3:52 बजे वापस लौटी और इसके बाद सभी 174 यात्रियों को शाम 6.12 बजे दूसरी फ्लाइट (IX 556) से दुबई ले जाया गया.