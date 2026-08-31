Air India Express के प्लेन की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, टिशू पेपर पर बम धमाके की धमकी मिली

सऊदी अरब के दम्माम से नई दिल्ली जा रही Air India Express के एक प्लेन की सोमवार (31 अगस्त 2026) को गुजरात के अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फ्लाइट को एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ने बम की धमकी मिलने के बाद अहमदाबाद की ओर मोड़ दिया था. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, फ्लाइट में बम होने की धमकी एक टिश्यू पेपर पर लिखी मिली थी. फिलहाल, सुरक्षित लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को फ्लाइट से निकाल लिया गया है. बम स्क्वॉड की टीम जांच में जुट गई है.
ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के मुताबिक, पायलट ने करीब के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर संपर्क कर इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी. मैसेज मिलते ही अहमदाबाद एयरपोर्ट ने सभी इमरजेंसी सर्विस को एक्टिव कर दिया था. प्लेन की लैंडिंग होते ही इसमें सवार सभी 32 पैसेंजर्स को उतारकर एयरपोर्ट बस से टर्मिनल तक सुरक्षित पहुंचाया गया.
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इमरजेंसी लैंडिंग के बाद, फायर ब्रिगेड, CISF, बम स्क्वॉड और अन्य रेस्क्यू टीमों ने प्लेन को घेर लिया था. सुरक्षा अधिकारियों और टेक्नीकल टीमों ने प्लेन के हर कोने, कार्गो होल्ड और सीटों की जांच की. हालाकि, जांच में प्लेन से कोई संदिग्ध या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली. फिलहाल, सुरक्षा एजेंसियां इस बात की गहन जांच कर रही हैं कि यह धमकी भरा नोट किसने और किस मकसद से छोड़ा था.
इससे पहले भी भारत की फ्लाइट में वॉशरूम से बम धमकी वाले नोट मिलने के मामले सामने आ चुके हैं. मई 2024 में दिल्ली-वडोदरा एअर इंडिया फ्लाइट के वॉशरूम में टिश्यू पेपर पर ‘बम’ लिखे होने से हड़कंप मचा था, लेकिन तलाशी में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली थी.
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इससे पहले छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शुक्रवार (28 अगस्त) को बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट पर दिल्ली की अलायंस एयर की फ्लाइट 9I613 (VT-UDA) का टायर फटने से बड़ा हादसा टल गया था. प्लेन रनवे पर रुक गया, वरना खेत की ओर जाने पर बड़ा हादसा हो सकता था. फ्लाइट में सवार एक यात्री ने बताया कि लैंडिंग के दौरान विमान को जोरदार झटका लगा. इसके बाद कुछ ही सेकेंड में जलने की गंध आने लगी. फिलहाल DGCA की टीम मामले की जांच कर रही है. शुरुआती जांच में सामने आया कि एक टायर फटने के साथ बाकी 3 टायर भी लॉक हो गए थे.
हालांकि, DGCA अब यह पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर लैंडिंग के दौरान विमान का टायर कैसे फटा और हादसे की असली वजह क्या थी.
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