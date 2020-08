Air India Express Plane Crash: What is kozhikode airport Tabletop runway: एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान यहां कोझीकोड हवाईअड्डे की हवाईपट्टी पर फिसलकर करीब 50 फीट गहरी खाई में गिरकर दो हिस्सों में टूट गया. विमान में 191 लोग सवार थे. कई लोगों को पास के अस्पतालों में पहुंचाया गया है और इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करिपुर हवाई अड्डे पर कोझीकोड विमान दुर्घटना में अब तक 14 लोगों की मौत हुई है. 123 घायल और 15 गंभीर रूप से घायल Also Read - केरल में विमान हादसा: UAE के शारजाह और दुबई में सहायता केंद्र स्थापित, इन नंबरों पर करें डॉयल

डीजीसीए के एक बयान में कहा गया कि एआईईएएक्सबी1344, बी737 दुबई-कालीकट उड़ान जिसमें 191 लोग सवार थे दुर्घटना का शिकार हुई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं. हालांकि अभी विमान हादसे की वजह साफ नहीं हो पाई है लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में भारी बारिश को वजह बताया जा रहा है. Also Read - केरल विमान हादसा: सामने आया घटना के बाद का वीडियो, दो टुकड़ों में बंटा दिख रहा एयर इंडिया का विमान

बता दें कि केरल का कोझिकोड एयरपोर्ट भौगोलिक रूप से ‘टेबलटॉप’ है. जिसे लैडिंग के लिए खतरनाक माना जाता है. कोझिकोड एयरपोर्ट का रवने भारत के तीन ‘टेबलटॉप’ रनवे में से एक है. इस हादसे के होने में टेबलटॉप रनवे को भी वजह माना जा रहा है. Also Read - Air India Express Plane Crash: पीएम मोदी ने की केरल सीएम से बात, शाह ने NDRF को दिए निर्देश; हेल्पलाइन नंबर जारी

विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने इस घटना पर कहा, “शायद कालीकट में बहुत भारी बारिश होने के कारण पायलट पहले लैंडिंग नहीं कर पाया. दूसरे प्रयास में हार्ड लैंडिंग हुई. जिसके बाद फ्लाइट रनवे से बाहर स्किड कर गई. यह बहुत दुखद दुर्घटना है.”

दरअसल, कोझिकोड एयरपोर्ट ‘टेबलटॉप’ है. इसका मतलब है कि हवाई पट्टी के आस-पास घाटी होती है. टेबलटॉप में रनवे खत्‍म होने के बाद आगे ज्‍यादा जगह नहीं होती है. इसी कारण कोझिकोड में रनवे पर फिसलने के बाद विमान घाटी में जा गिरा. जहां उसके दो टुकड़े हो गए.

इस दुर्घटना पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर कहा कि कोझीकोड में हुए हवाई हादसे में बहुत पीड़ित और व्यथित हूँ. दुबई से कोझीकोड की एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट संख्या AXB-1344, बारिश की स्थिति में रनवे पर स्किड कर गई. 2 टुकड़ों में टूटने से पहले एक ढ़लान में 35 फीट नीचे पहुंच गई.