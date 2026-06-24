दुश्मन देश पाकिस्तान की सीमा पर पहुंच गई एयर इंडिया की फ्लाइट! अमृतसर एयरपोर्ट के पास कैसे हुई ये चूक?

दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट लैंडिंग के दौरान गो-अराउंड प्रोसेस के चक्कर में कुछ समय के लिए पाकिस्तान के एयरस्पेस में पहुंच गई. विमान सुरक्षित लौटा और अमृतसर में उतरा. घटना की जांच शुरू कर दी गई है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/air-india-flight-ai479-entered-pakistan-airspace-during-go-around-at-amritsar-airport-8456370/ Copy

Air India Flight Entered Pakistan: दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI479 एक नियमित उड़ान थी, लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले हुई एक तकनीकी-परिचालन स्थिति ने इसे चर्चा का विषय बना दिया. एयरलाइन के अनुसार, 22 जून को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहा विमान गो-अराउंड प्रक्रिया के दौरान कुछ समय के लिए पाकिस्तान के एयरस्पेस में प्रवेश कर गया.

हालांकि, विमान बाद में अपनी निर्धारित उड़ान मार्ग पर लौट आया और सुरक्षित रूप से अमृतसर में उतर गया. एयर इंडिया ने कहा है कि घटना की सूचना संबंधित नियामक एजेंसियों को दे दी गई है और आंतरिक जांच भी शुरू कर दी गई है.

आखिर क्या होता है गो-अराउंड?

विमानन क्षेत्र में गो-अराउंड एक सामान्य और पूरी तरह सुरक्षित प्रक्रिया मानी जाती है. जब पायलट को लगता है कि लैंडिंग की स्थिति अनुकूल नहीं है या किसी कारण से विमान को तुरंत उतारना सुरक्षित नहीं होगा, तब वह रनवे को छोड़कर विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले जाता है और नई लैंडिंग की तैयारी करता है.

ये प्रक्रिया खराब मौसम, कम दृश्यता, रनवे पर किसी अन्य विमान की मौजूदगी, एयर ट्रैफिक के दबाव या अस्थिर एप्रोच जैसी परिस्थितियों में अपनाई जाती है. दुनिया भर की एयरलाइंस इसे सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम मानती हैं.

कैसे विमान पहुंच गया पाकिस्तान?

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, विमान अमृतसर एयरपोर्ट के करीब पहुंच चुका था. एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) की ओर से उसे एक निश्चित बिंदु पर होल्ड करने का निर्देश दिया गया था. लेकिन गो-अराउंड के दौरान विमान ने मोड़ लिया और सीमा के बेहद करीब होने के कारण कुछ समय के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर गया.

अमृतसर एयरपोर्ट भारत-पाकिस्तान सीमा के बेहद निकट स्थित है. ऐसे में उड़ानों को संचालित करते समय पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच बेहद सटीक समन्वय जरूरी होता है. माना जा रहा है कि इसी प्रक्रिया के दौरान विमान ने सीमित दूरी तक पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र को छू लिया.

सुरक्षित रही उड़ान, यात्रियों को नहीं हुआ कोई खतरा

एयर इंडिया ने साफ किया है कि पूरी घटना के दौरान यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा. विमान ने बाद में सही मार्ग पकड़ा और निर्धारित प्रक्रिया के तहत अमृतसर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की. रिपोर्ट्स के अनुसार, फ्लाइट अपने तय समय से लगभग चार घंटे की देरी से अमृतसर पहुंची. हालांकि एयरलाइन ने यह नहीं बताया कि गो-अराउंड की आवश्यकता किन परिस्थितियों में पड़ी थी.

जांच में क्या देखा जाएगा?

घटना के बाद विमानन नियामक एजेंसियों और एयर इंडिया ने जांच शुरू कर दी है. जांच में यह पता लगाया जाएगा कि गो-अराउंड के दौरान विमान निर्धारित भारतीय हवाई क्षेत्र के भीतर क्यों नहीं रह सका और किन परिस्थितियों में सीमा पार हुई. सीमा से सटे हवाई अड्डों पर उड़ान संचालन के दौरान छोटी-सी नेविगेशनल चूक भी अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र से जुड़ी स्थिति पैदा कर सकती है. हालांकि ऐसे मामलों में सुरक्षा और संचार प्रोटोकॉल पहले से तय होते हैं.

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं

दिलचस्प बात यह है कि करीब एक महीने पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) का एक विमान भी खराब मौसम के कारण कुछ समय के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था. बाद में भारतीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उसे उसके निर्धारित मार्ग पर वापस भेज दिया था. विमानन विशेषज्ञों का मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालित उड़ानों के लिए मौसम, एयर ट्रैफिक और नेविगेशन का महत्व और बढ़ जाता है. इसलिए ऐसी घटनाओं की जांच भविष्य में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए की जाती है.