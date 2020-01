नई दिल्लीः चीन में कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर वहां से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एअर इंडिया का 423 सीटों वाला बी747 विमान शुक्रवार को दिल्ली से दोपहर एक बजकर 20 मिनट पर वुहान हवाईअड्डे के लिए रवाना हुआ. अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के पांच डॉक्टर और एक परा-चिकित्सक विमान में सवार होंगे. करीब 400 भारतीय लोगों को वापस लाने की संभावना है.

विमानन कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘विमान करीब 12 बजकर 50 मिनट पर रनवे पर आया और इसने दोपहर एक बजकर 20 मिनट पर उड़ान भरा. विमान के उड़ान भरने में देरी हुई क्योंकि कुछ चीजों की मंजूरी लंबित थी.’’अधिकारी ने बताया कि विमान में एक परा-चिकित्सक सवार है.

उन्होंने कहा कि संभावना है कि यह विमान शुक्रवार को देर रात एक बजे से दो बजे के बीच लौट जाएगा. एअर इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अश्वनी लोहानी ने शुक्रवार को कहा, ‘‘विमान में कोई सेवा नहीं दी जाएगी. जो भी खाद्य पदार्थ होंगे वह सीट पॉकेट में रखे होंगे. कोई सेवा नहीं होगी तो (चालक दल के सदस्यों और यात्रियों के बीच) कोई संपर्क भी नहीं होगा.’’

Air India special flight to depart today from Delhi for Wuhan (China) for the evacuation of Indians. According to Ashwani Lohani, Air India, CMD, at least 400 Indians will be evacuated today. The flight will take off at 12 pm and will return by 2 am tomorrow. #Coronavirus pic.twitter.com/oPtGU9ySAC

— ANI (@ANI) January 31, 2020