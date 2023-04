विंडशील्ड में दरार की वजह से Air India की फ्लाइट की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग

Flight Update: दिल्ली एयरपोर्ट पर मंगलवार को बड़ा हादसा टल गया. विंडशील्ड में दरार आने की वजह से एयर इंडिया (Air India) की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग (Emergency Landing) कराई गई. पायलट ने विंडशील्ड में दरार देखने के बाद ATC से प्रायोरिटी लैंडिंग के लिए कहा. इसके बाद विमान की आपात लैंडिंग कराई गई. फ्लाइट पुणे से दिल्ली आ रही थी. इससे पहले आज ही दिन में दिल्ली से श्रीनगर जा रहे स्पाइसजेट के एक विमान को कॉकपिट में खराबी की गलत चेतावनी के कारण IGI एयरपोर्ट पर वापस उतारना पड़ा था.

A Delhi-bound Air India flight pilot asked for priority landing at Delhi airport and it landed normally after a suspected windshield crack. The flight originated from Pune. — ANI (@ANI) April 18, 2023