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Air India Flight Returns Delhi After 9 Hours Canada Vancouver Wrong Aircraft Issue

एयर इंडिया की बड़ी चूक, कनाडा जा रही फ्लाइट 9 घंटे बाद वापस लौटी दिल्ली

Air India News: एयर इंडिया की दिल्ली से वैंकूवर जा रही फ्लाइट गलत विमान के कारण 9 घंटे बाद वापस लौट आई. जिसकी वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

Air India News: नई दिल्ली से कनाडा के वैंकूवर जा रही एयर इंडिया (Air India) की एक फ्लाइट को उड़ान भरने के करीब 9 घंटे बाद वापस दिल्ली लौटना पड़ा. यह घटना यात्रियों के लिए काफी चौंकाने वाली रही. लोग लंबी यात्रा के लिए निकले थे, लेकिन आखिर में उन्हें वहीं वापस आना पड़ा जहां से उन्होंने सफर शुरू किया था. इस घटना ने एयरलाइन की तैयारी और सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या थी गलती?

जानकारी के अनुसार, फ्लाइट AI185 गुरुवार दोपहर 12:18 बजे दिल्ली से रवाना हुई थी. इस रूट के लिए खास तरह के विमान की अनुमति होती है, लेकिन इस बार गलत विमान का इस्तेमाल कर दिया गया. वैंकूवर जाने के लिए आमतौर पर Boeing 777-300ER की जरूरत होती है, लेकिन इस उड़ान में Boeing 777-200LR भेज दिया गया. इसी वजह से कनाडा के नियमों के अनुसार इस विमान को वहां उतरने की मंजूरी नहीं थी.

बीच उड़ान में पता चली समस्या

फ्लाइट जब उड़ान भर चुकी थी और करीब 4 घंटे बाद चीन के कुनमिंग के पास पहुंची, तभी इस गलती का पता चला. इसके बाद पायलटों ने तुरंत फैसला लिया और विमान को वापस दिल्ली मोड़ दिया. यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया. हालांकि यात्रियों को लंबा समय हवा में बिताना पड़ा, जिससे उन्हें काफी परेशानी हुई.

यात्रियों को हुई परेशानी और मदद

करीब 9 घंटे बाद विमान सुरक्षित दिल्ली लौट आया. सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित उतार लिया गया. एयरलाइन ने इस गलती के लिए माफी मांगी और यात्रियों के लिए होटल और अन्य जरूरी सुविधाओं का इंतजाम किया. बाद में यात्रियों को उनके गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था की गई और अगली सुबह फ्लाइट फिर से वैंकूवर के लिए रवाना की गई.

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं

यह पहली बार नहीं है जब एयर इंडिया (Air India) को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा है. नवंबर 2025 में भी कंपनी ने बिना जरूरी सर्टिफिकेट के कुछ उड़ानें चलाई थीं, जिसके बाद DGCA ने उस पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. ऐसी घटनाएं यह दिखाती हैं कि एयरलाइन को अपने नियमों और जांच प्रक्रिया को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि यात्रियों को भविष्य में ऐसी परेशानी न झेलनी पड़े.

(इनपुट:IANS)

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