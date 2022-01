Air India Handover: आखिरकार एयर इंडिया (Air India) एक बार फिर टाटा संस (Tata Sons) की हो गई है. केंद्र सरकार ने आज अपनी विमानन कंपनी को टाटा ग्रुप को सौंप दिया है. एयर इंडिया के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो गई है. 68 साल बाद एक बार फिर एयर इंडिया पर टाटा (TATA) का अधिकार हो गया है. 68 साल पहले सरकार ने एयर इंडिया का टाटा से अधिग्रहण कर लिया था.Also Read - Tata Group की हुई Air India, DIPAM के सचिव ने की पुष्टि; टाटा सन्स के चेयरमैन ने जताई खुशी

डीआईपीएएम सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा कि एयर इंडिया को टाटा संस को सौंप दिया गया है. वहीं, टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि एयर इंडिया के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने पर बहुत खुशी हुई. इस पूरी प्रक्रिया से पहले टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने प्रधानमंत्री मोदी (Narendra Modi) से मुलाकात की. Also Read - आजादी के 75 साल में पहली बार पाकिस्‍तान से तीर्थयात्र‍ी PIA की स्‍पेशल फ्लाइट से पहुंचेंगे भारत

Also Read - Explained: एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंपे जाने के बाद क्या बदलाव होगा?

बता दें कि पिछले काफी समय से एयर इंडिया घाटे में चल रही थी. एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने 18 हज़ार करोड़ रुपए में बोली लगाकर खरीदा था. टाटा एयर सर्विसेज ने 1932 में हवाई सेवा शुरू की थी. बाद में इसका नाम टाटा एयरलाइन्स कर दिया गया था.

Shri N Chandrasekaran, the Chairman of Tata Sons called on PM @narendramodi. @TataCompanies pic.twitter.com/7yP8is5ehw

— PMO India (@PMOIndia) January 27, 2022