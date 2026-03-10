  • Hindi
ईरान-इजरायल जंग से आम आदमी की कटी जेब, Air India ने बढ़ाए दाम, कितना मंहगा हो गया हवाई टिकट

एयर इंडिया ने ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर फेज्ड ईंधन शुल्क लागू किया है. जानिए एक टिकट पर कितने पैसे बढ़ाए गए?

मार्च 2026 से ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, खासकर खाड़ी क्षेत्र में सप्लाई रुकने के कारण. (Photo from Freepik)

विमानन कंपनी एयर इंडिया ने घोषणा की है कि अब घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में ईंधन शुल्क बढ़ाया जाएगा. यह कदम ईंधन की बढ़ती कीमतों के चलते उठाया गया है, जो कि ईरान में चल रहे युद्ध और खाड़ी क्षेत्र में सप्लाई रुकने के कारण हुई है. Air India ने कहा कि यह नया ईंधन शुल्क एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों पर भी लागू होगा. बढ़ी हुई कीमतें चरणबद्ध तरीके से लागू होंगी, ताकि यात्री और एयरलाइन दोनों को संतुलन बना रहे.

तीन चरणों में लागू होगा नया किराया

नई फीस तीन चरणों में लागू की जाएगी – पहले चरण में घरेलू उड़ानों और SAARC देशों (अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका) के लिए टिकट पर प्रति यात्री 399 रुपये का ईंधन शुल्क बढ़ाया जाएगा. दूसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी शुल्क बढ़ाया जाएगा — वेस्ट एशिया $10, साउथ ईस्ट एशिया $20 और अफ्रीका $30. तीसरे चरण में दूर-पूर्व जैसे हांगकांग, जापान और दक्षिण कोरिया के लिए ईंधन शुल्क बढ़ाया जाएगा, जिसकी जानकारी बाद में दी जाएगी.

ईंधन की कीमतें बढ़ने का असर

एयर इंडिया ने बताया कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) किसी भी एयरलाइन के ऑपरेटिंग कॉस्ट का लगभग 40% होता है. इस वजह से ईंधन की कीमतों में बदलाव सीधे टिकट की कीमतों पर असर डालता है. मार्च 2026 से ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, खासकर खाड़ी क्षेत्र में सप्लाई रुकने के कारण. भारत में ATF पर उच्च एक्साइज ड्यूटी और VAT भी लगता है, खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में, जिससे एयरलाइन की लागत और बढ़ जाती है.

पुराने बुक टिकटों पर असर नहीं

कंपनी ने स्पष्ट किया कि जो टिकट पहले से जारी किए गए हैं, उन पर नया ईंधन शुल्क लागू नहीं होगा. केवल तब शुल्क बढ़ाया जाएगा जब यात्री अपनी यात्रा की तारीख या रूट बदलते हैं. एयर इंडिया ने यह भी कहा कि बिना ईंधन शुल्क बढ़ाए, कुछ उड़ानों को चलाना मुश्किल हो सकता है और उन्हें रद्द करना पड़ सकता है. इसका उद्देश्य एयरलाइन संचालन को बनाए रखना है.

क्या है आगे की रणनीति?

विमानन कंपनी ने यह भी कहा कि ईंधन शुल्क को समय-समय पर समीक्षा किया जाएगा और ईंधन की कीमतों और भू-राजनीतिक स्थिति के अनुसार समायोजित किया जाएगा. एयर इंडिया एक्सप्रेस फिलहाल किसी भी उड़ान में ईंधन शुल्क नहीं लेती, लेकिन नई नीति के तहत यह भी शामिल की जाएगी. इस कदम से एयरलाइन को ऑपरेटिंग लागत संभालने में मदद मिलेगी और यात्रियों को भविष्य में उड़ानों के रद्द होने की समस्या से बचाया जा सकेगा.

