एयर इंडिया की New York-Delhi flight को लंदन की ओर डाइवर्ट किया गया

नई दिल्ली: न्यूयॉर्क से दिल्ली (New York-Delhi flight) आ रहे एयर इंडिया (Air India) के एक विमान का मार्ग मेडिकल आपात स्थिति के चलते सोमवार को लंदन की ओर परिवर्तित (diverted to London) किया गया.पायलट के अनुसार, दिल्ली में उतरने से पहले उड़ान में कम से कम 6-7 घंटे की देरी होने की संभावना है.

एक अधिकारी ने यह जानकारी दी कि मेडिकल इमरजेंसी (medical emergency) के कारण एयर इंडिया न्यूयॉर्क-दिल्ली फ्लाइट को लंदन के लिए डायवर्ट किया गया. फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटराडार24 पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, उड़ान को बोइंग 777-337 (ईआर) विमान से संचालित किया जा रहा है.