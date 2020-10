नई दिल्लीः देश के राष्ट्रपति (President Of India), प्रधानमंत्री (Prime Minister Of India) को अब तमाम यात्राओं के दौरान देश-विदेश में और भी अधिक कड़ी सुरक्षा मिलेगी. भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तैयार किए गए बोइंग 777 (Boeing 777) एयरक्राफ्ट का दूसरा VVIP विमान आज अमेरिका से भारत पहुंच रहा है. यह एयरक्राफ्ट अमेरिका (America) से टेक ऑफ कर चुका है और किसी भी समय भारत पहुंच सकता है. बोइंग 777 का पहला विमान अक्टूबर में ही भारत आया था. दो साल पहले यानि 2018 में भारत ने इन विमानों के लिए अमेरिका से डील की थी. Also Read - बिहार में पीएम मोदी की रैली में दिखे कई रंग, सबसे अहम-दो गज की दूरी अभी है जरूरी

अमेरिका की बोईंग कंपनी से भारत ने इन विमानों को कस्टमाइज कराने की डील की थी. जिसके बाद 1 अक्टूबर में इसका पहला विमान भारत पहुंचा और अब इसका दूसरा एयरक्राफ्ट भी भारत के लिए उड़ान भर चुका है. पहले विमान की अपेक्षा इसमें सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से कुछ बदलाव भी किए गए हैं. बता दें, इस विमान का नाम Air India One रखा गया है, जिसे अब देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा.

बता दें, कंपनी को जुलाई में ही यह विमान भारत को सौंपना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते इसमें देरी हो गई. जिसके बाद अक्टूबर में एयर इंडिया वन का पहला विमान भारत पहुंचा.

ये विमान पहले एयर इंडिया के कमर्शियल बेड़े का हिस्सा थे, लेकिन बाद में इसमें जरूरी बदलाव करके इसे वीवीआईपी यात्रा के लिए पुनर्निमित किया गया. इसे अमेरिका के डलास में कस्टमाइज किया गया है. इन दोनों विमानों की खरीद और पुनर्निमाण की कीमत 8,400 करोड़ बताई जा रही है.