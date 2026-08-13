Air India के सभी पायलट्स को अब हर रोज देना होगा डोप टेस्ट, फुकेट-दिल्ली फ्लाइट हादसे के बाद एयरलाइन ने बदले नियम

AI-2379 ने 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी. इस दौरान फ्लाइट को अचानक तेज झटके लगे. इस घटना में कम से कम 13 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स घायल हुए.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/air-india-orders-mandatory-screening-of-all-pilots-after-phuket-delhi-flight-captain-incident-8500846/ Copy

एअर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट में 4 अगस्त को करीब 300 फीट की अचानक ऊंचाई गिरने की घटना ने एविएशन सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्लेन को उड़ाने वाला पायलट 2 डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है. उसके मारिजुआना यानी गांजा फूंककर प्लेन चलाने की पुष्टि हुई है. इस घटना से सबक लेते हुए एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने पायलटों की स्क्रीनिंग को लेकर नए नियम बनाए हैं. अब हर रोज सभी पायलटों का ड्रग टेस्ट होगा.

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, दोनों एयरलाइंस में 5 हजार से ज्यादा पायलट हैं. पायलटों का ड्रग्स टेस्ट की प्रक्रिया गुरुवार (13 अगस्त) से शुरू करने का फैसला किया है. इस टेस्ट में यह भी जांच होगी कि किसी पायलट ने प्रतिबंधित दवाओं या नशीले पदार्थों का इस्तेमाल तो नहीं किया है.

बता दें कि फुकेट-दिल्ली फ्लाइट Airbus A320 में 145 पैसेंजर सवार थे. अचानक हुए हाई अल्टीट्यूड ड्रॉप के कारण 20 यात्री और 4 क्रू मेंबर घायल हुए थे. टर्बुलेंस के बाद आखिरकार प्लेन की दिल्ली में लैंडिंग हो पाई थी.

भरोसा जीतने के लिए कदम- एयरलाइंस

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि फुकेट-दिल्ली फ्लाइट हादसे के बाद पैसेंजरों का भरोसा जीतने के लिए उठाया गया कदम है. मौजूदा नियमों के तहत प्रतिबंधित सभी नशीले पदार्थों और दवाओं की जांच की जाएगी.पायलटों का टेस्ट गुरुग्राम की एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान होगा. फ्लाइट के बाद ब्रीफिंग सेंटर, एयरलाइंस के ऑफिस और संबंधित बेस पर भी टेस्ट किए जाएंगे.

पायलट्स के लिए DGCA के सख्त नियम

एविएशन रेगुलेटरी DGCA ने पायलट्स के लिए अल्कोहल कंजप्शन को लेकर सख्त नियम बनाए हैं. एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के नियम 24 के तहत किसी भी पायलट या क्रू मेंबर को उड़ान से 12 घंटे पहले तक किसी भी तरह के नशीले पदार्थ या अल्कोहल का इस्तेमाल करने की मनाही है.