EnglishHindi

टल गया बड़ा हादसा! हवा में ही कई फीट नीचे आ गया Air India का विमान, टर्बुलेंस में कई यात्री घायल

Air India की फ्लाइट में टर्बुलेंस की वजह से कई यात्रियों को चोटें आई हैं. घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है.

Written by: Parinay Kumar
Updated: August 4, 2026, 2:07 PM IST
टल गया बड़ा हादसा! हवा में ही कई फीट नीचे आ गया Air India का विमान, टर्बुलेंस में कई यात्री घायल

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगलवार (अगस्त, 04, 2026) को बड़ा हादसा टल गया. थाइलैंड के फुकेत से दिल्ली पहुंची Air India की फ्लाइट में तेज टर्बुलेंस हुआ. टर्बुलेंस की वजह से कई यात्रियों को चोटें आई हैं. घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है. न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि विमान में सवार 12 लोग घायल हुए हैं.

Air India ने घटना की पुष्टि की है. न्यूज एजेंसी ANI ने प्रवक्ता के हवाले से बताया, ‘4 अगस्त को फुकेत से दिल्ली आने वाली फ्लाइट AI2379 को उड़ान के दौरान कुछ समय के लिए टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा, जिससे विमान की ऊंचाई में अचानक थोड़ा बदलाव आया. विमान दिल्ली में सुरक्षित रूप से उतर गया और सभी यात्री व क्रू सदस्य सुरक्षित बाहर आ गए. अभी तक किसी को गंभीर चोट नहीं आई है. कुछ यात्रियों और क्रू सदस्यों को मामूली चोटें आई हैं और मेडिकल जांच की जरूरत है, उन्हें एहतियात के तौर पर मेडिकल सुविधा केंद्र ले जाया गया है.

और पढ़ें: DMK नेता उदयनिधि को घर से उठाकर ले गई पुलिस, जानें किस मामले में हुई कार्रवाई | VIDEO

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने आगे कहा, ‘यात्रियों और क्रू की सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है. हम प्रभावित लोगों को हर जरूरी मदद दे रहे हैं. साथ ही जांच के सिलसिले में संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं.’

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.