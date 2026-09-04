नशे में फ्लाइट उड़ाने वाला पायलट ड्रग टेस्ट में हुआ फेल, Air India ने नौकरी से किया बर्खास्त

Air India ने Phuket-दिल्ली फ्लाइट के पायलट को ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद नौकरी से निकाल दिया. उड़ान के दौरान विमान 300 फीट नीचे आया और यात्री घायल हुए.

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DGCA ने इसे ‘Serious Incident’ माना है. (File image)

एअर इंडिया ने सुरक्षा से जुड़े एक गंभीर मामले में Phuket-दिल्ली फ्लाइट AI2379 के पायलट-इन-कमांड को नौकरी से निकाल दिया है. जांच में पायलट के टेस्ट में साइकोएक्टिव सब्सटेंस यानी नशीले या मानसिक असर डालने वाले पदार्थ की मौजूदगी पाई गई थी. इसके बाद एअरलाइन ने बिना देरी किए उसकी सर्विस खत्म कर दी. कंपनी ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आने पर सख्त एक्शन

एअर इंडिया के मुताबिक, Phuket से दिल्ली आने वाली इस फ्लाइट के पायलट-इन-कमांड का साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट पॉजिटिव आया था. रिपोर्ट सामने आने के बाद एयरलाइन ने तत्काल प्रभाव से उसकी नौकरी खत्म करने का फैसला लिया. कंपनी ने इसे अपनी जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बताया है. एअर इंडिया का कहना है कि पायलट की फिटनेस और सुरक्षा नियमों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. यह नियम हर कर्मचारी पर लागू होते हैं.

AAIB रिपोर्ट के बाद सामने आया मामला

पायलट के खिलाफ यह कार्रवाई एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की रिपोर्ट के बाद की गई. रिपोर्ट में मामले से जुड़ी अहम जानकारी सामने आने के बाद एअर इंडिया ने अपने स्तर पर कार्रवाई की. कंपनी ने साफ किया कि विमान संचालन में सुरक्षा नियमों का पालन सबसे जरूरी है. खासकर पायलटों के लिए फिटनेस से जुड़े नियमों को गंभीरता से लागू किया जाता है. एअरलाइन ने कहा कि भविष्य में भी सुरक्षा नियम तोड़ने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

उड़ान के दौरान अचानक आई थी परेशानी

यह पूरा मामला 4 अगस्त 2026 को Phuket से दिल्ली आ रही Air India की फ्लाइट AI2379 से जुड़ा है. विमान करीब 36 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था. इसी दौरान उसके तीनों हाइड्रॉलिक सिस्टम में अचानक खराबी आ गई. इसके कारण ऑटोपायलट बंद हो गया और विमान में स्टॉल की चेतावनी आने लगी. कुछ ही सेकंड में विमान करीब 300 फीट नीचे आ गया. इस घटना के दौरान 20 यात्री और चार क्रू मेंबर घायल हुए थे. हालांकि, बाद में विमान सुरक्षित दिल्ली पहुंच गया.

को-पायलट का टेस्ट निगेटिव आया

घटना के बाद दोनों पायलटों का नशीले या साइकोएक्टिव पदार्थों से जुड़ा टेस्ट कराया गया. जांच में को-पायलट की रिपोर्ट निगेटिव आई, जबकि पायलट-इन-कमांड के टेस्ट में साइकोएक्टिव पदार्थ की मौजूदगी की पुष्टि हुई. इसके बाद एअर इंडिया ने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और नौकरी खत्म कर दी. कंपनी ने कहा कि सुरक्षा, फिटनेस और सरकारी नियमों के मामले में किसी भी कर्मचारी को उसकी पोस्ट या जिम्मेदारी के आधार पर छूट नहीं दी जाएगी.