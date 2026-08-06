Air India Flight Turbulence: क्रू को रीढ़ और गर्दन में आईं गंभीर चोटें..., 5 मिनट के भयानक टर्बुलेंस में क्या कुछ हुआ, यहां जानिए

Air India Flight Turbulence: फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में आए भीषण टर्बुलेंस ने यात्रियों और क्रू दोनों के लिए डरावनी स्थिति पैदा कर दी. एयरबस A320neo विमान (फ्लाइट AI2379) क्रूज ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, तभी अचानक तेज झटकों के बीच विमान लगभग 300 फीट नीचे आ गया. इस घटना में कुल 17 लोग घायल हुए, जिनमें 13 यात्री और चार केबिन क्रू सदस्य शामिल हैं.
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि टर्बुलेंस करीब चार से पांच मिनट तक जारी रहा. उनके मुताबिक, ये समय विमान में मौजूद सभी लोगों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था. इसके बावजूद केबिन क्रू ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाना जारी रखा और घायल होने के बावजूद यात्रियों की मदद करते रहे.
मंत्री ने बताया कि कुछ क्रू सदस्यों को रीढ़ की हड्डी, गर्दन और टेलबोन के आसपास गंभीर चोटें आई हैं. डॉक्टरों ने उन्हें फिलहाल आराम करने की सलाह दी है. उन्होंने घायल क्रू की सराहना करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने पेशेवर जिम्मेदारी का परिचय दिया और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी.
घटना के बाद 13 यात्रियों और चार क्रू सदस्यों को अस्पताल ले जाया गया था. एयर इंडिया के अनुसार, सभी घायल यात्रियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है. हालांकि, चारों केबिन क्रू सदस्य अब भी चिकित्सकीय निगरानी में हैं और उनका इलाज जारी है. एयर इंडिया की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार, विमान ने टर्बुलेंस के बाद सामान्य तरीके से उड़ान जारी रखी और निर्धारित समय पर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग की. एयरलाइन ने कहा कि घटना के तुरंत बाद सभी जरूरी सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाए गए और प्रभावित यात्रियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई.
घटना की गंभीरता को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है. जांच टीम ने विमान का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) अपने कब्जे में लेकर तकनीकी विश्लेषण शुरू कर दिया है. इन रिकॉर्डिंग्स से ये पता लगाया जाएगा कि विमान को अचानक इतनी ऊंचाई क्यों खोनी पड़ी और उस समय मौसम और अन्य तकनीकी परिस्थितियां क्या थीं.
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, पायलट ने उड़ान के दौरान एक केबिन क्रू सदस्य के गंभीर रूप से घायल होने और अन्य यात्रियों को चोट लगने की सूचना दी थी. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक विमान में किसी तरह की तकनीकी खराबी के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो पाएगा.
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