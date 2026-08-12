सीट को लेकर झगड़ा, फुकेट में गांजा पार्टी और 300 फीट से गिरा प्लेन... Air India के पायलट ने 24 घंटे में क्या-क्या किया?

एअर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट में 4 अगस्त को करीब 300 फीट की अचानक ऊंचाई गिरने की घटना ने एविएशन सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. Airbus A320 में सवार 145 लोगों की इस फ्लाइट में अचानक हुए हाई अल्टीट्यूड ड्रॉप के कारण 20 यात्री और 4 क्रू मेंबर घायल हुए थे. टर्बुलेंस के बाद आखिरकार प्लेन की दिल्ली में लैंडिंग हो पाई थी. इस घटना के लिए जिम्मेदार पायलट 2 बार डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया जा चुका है. अब इस घटना से पहले के करीब 24 घंटों को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं.
CNN-News18 की रिपोर्ट के मुताबिक, पूरा घटनाक्रम दिल्ली-फुकेट उड़ान से शुरू हुआ था. फ्लाइट के दौरान पायलट कथित तौर पर वॉशरूम जाने के लिए कुछ देर के लिए कॉकपिट से बाहर गया था. इस दौरान तय प्रक्रिया के तहत एक केबिन क्रू मेंबर को अस्थायी रूप से पायलट की सीट पर बैठाया गया. बताया गया है कि क्रू मेंबर को पायलट की सीट को ऑपरेट करने में परेशानी हुई. इस बात को लेकर पायलट ने कथित तौर पर उसे फटकार लगाई. इसके बाद दोनों के बीच तनाव की स्थिति बन गई थी.
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रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद प्लेन थाईलैंड के फुकेट पहुंची. वहां क्रू का स्टे 24 घंटे से भी कम का था. रिपोर्ट के मुताबिक, पायलट ने कथित तौर पर उसी क्रू मेंबर और दूसरे सदस्यों के साथ पार्टी की. इस दौरान गांजा और दूसरी नशीली चीजों का इस्तेमाल भी हुआ. माना जा रहा है कि यह पहले हुए विवाद को खत्म करने की कोशिश थी.
वापसी की फ्लाइट में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए. रिपोर्ट के मुताबिक, वही क्रू मेंबर कथित तौर पर केबिन क्रू इंचार्ज के पास गई. उसने कहा कि वह फ्लाइट के पीछे के हिस्से में काम करना चाहती है और कॉकपिट से दूर रहना चाहती है.
4 अगस्त को एअर इंडिया की फ्लाइट AI2379 फुकेट से दिल्ली के लिए रवाना हुई. Airbus A320 में कुल 145 लोग सवार थे. इनमें 137 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर शामिल थे. उड़ान के दौरान प्लेन अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गया. इससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. कम से कम 20 पैसेंजर गंभीर रूप से चोटिल हुए. 4 क्रू मेंबर को भी चोट आई हैं. इस दौरान को-पायलट ने कथित तौर पर प्लेन का कंट्रोल संभाला था.
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रिपोर्ट के मुताबिक, घटना के बाद पायलट कथित तौर पर कॉकपिट के फर्श पर बैठे मिले थे. यह भी दावा किया गया है कि वह फ्लाइट के भीतर नशा करने की कोशिश कर रहे थे. क्रू सदस्यों को उन्हें वापस सीट पर बैठाने में मदद करनी पड़ी. इसके बाद पायलट कथित तौर पर यात्रियों के बीच भी गए और घायलों का हाल जाना.
इस पूरे मामले में सबसे गंभीर जानकारी पायलट के ड्रग टेस्ट को लेकर सामने आई है. रिपोर्टों के मुताबिक, पायलट का शुरुआती अनिवार्य साइकोएक्टिव सब्सटेंस स्क्रीनिंग टेस्ट नॉट नेगेटिव यानी पॉजिटिव आया था. इसके बाद सैंपल को पुष्टि के लिए निर्धारित लैब में भेजा गया. दूसरे टेस्ट में पायलट के सैंपल में गांजा पीने की पुष्टि हो गई. फिलहाल DGCA ने पायलट को जांच पूरी होने तक रोस्टर से हटा रखा है.
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