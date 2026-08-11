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Air India फुकेट-दिल्ली फ्लाइट टर्बुलेंस केस: गांजा पीकर प्लेन उड़ा रहा था पायलट, दूसरे डोप टेस्ट में भी आया पॉजिटिव

AI-2379 ने 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी. इस दौरान फ्लाइट को अचानक तेज झटके लगे. इस घटना में कम से कम 13 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स घायल हुए.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: August 11, 2026, 7:58 PM IST
Air India फुकेट-दिल्ली फ्लाइट टर्बुलेंस केस: गांजा पीकर प्लेन उड़ा रहा था पायलट, दूसरे डोप टेस्ट में भी आया पॉजिटिव
4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI-2379 अचानक करीब 300 फीट नीचे गिर गई थी. (ANI)

थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया के फ्लाइट के टर्बुलेंस मामले में पायलट के डोप टेस्ट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी पायलट का दूसरा डोप टेस्ट भी पॉजिटिव आया है.टेस्ट में पायलट के गांजा (मारिजुआना) के नशे में होने की पुष्टि हुई है.

वहीं, एअर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन की अगुवाई में एयरलाइन मैनेजमेंट की एक टीम मंगलवार (11 अगस्त 2026) को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों से मिलने पहुंची. विल्सन के अलावा टीम में पूर्व उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह खरोला और एयर इंडिया के फ्लाइट सेफ्टी हेड दीपक जोशी भी मौजूद थे.

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क्या है पूरा मामला?

बीते 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट AI-2379 अचानक करीब 300 फीट नीचे गिर गई थी. इस घटना में 13 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स के घायल होने की बात सामने आई थी. फ्लाइट में उस वक्त 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स सवार थे. फ्लाइट के अचानक नीचे आने से केबिन में अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान सीट बेल्ट नहीं लगाए यात्रियों को चोटें आईं. इसके बाद दिल्ली में लैंडिंग हुई थी.

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पायलट का हुआ था पोस्ट फ्लाइट डोप टेस्ट

घटना के बाद पायलट का पोस्ट-फ्लाइट डोप टेस्ट किया गया था. NDTV ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि इस शुरुआती जांच में पायलट का रिजल्ट साइकोएक्टिव केमिकल के लिए पॉजिटिव आया था. इसके बाद कंफर्मेशन के लिए  एक और टेस्ट कराया गया. अब दूसरा टेस्ट भी पॉजिटिव आने की बात सामने आ रही है.

फ्लाइट के नीचे आने से हो गई थी नेगेटिव G जैसी स्थिति

जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, जिस समय फ्लाइट करीब 300 फीट नीचे गया, उस वक्त कमांड में मौजूद पायलट अपनी सीट पर नहीं था. को-पायलट फ्लाइट को संभाल रहा था. अचानक फ्लाइट के नीचे जाने से स्थिति ‘नेगेटिव-G’ (नेगेटिव ग्रैविटी) जैसी हो गई. इसका मतलब है कि फ्लाइट के अचानक नीचे जाने से कुछ समय के लिए यात्रियों और फ्लाइट के अंदर मौजूद ढीली चीजों पर भार कम हो गया. वे ऊपर की तरफ उठने लगे.

सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले पैसेंजरों को आई गंभीर चोटें

इसी दौरान फ्लाइट के पिछले हिस्से में बैठे और सीट बेल्ट नहीं लगाए यात्रियों को गंभीर चोटें आईं. 2 क्रू मेंबर्स को रीढ़ की हड्डी, टेलबोन और गर्दन के आसपास चोट लगने की जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने दी थी.

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जांच पूरी होने तक पायलट रोस्टर से बाहर

वहीं, जांच पूरी होने तक एविएशन रेगुलेटर DGCA ने फ्लाइट क्रू के दोनों सदस्यों को रोस्टर से हटा दिया है. यानी फिलहाल वह फ्लाइट ड्यूटी पर नहीं है. इस मामले में एविएशन सिक्योरिटी नियमों के तहत आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों और टेस्ट के आधिकारिक परिणामों पर निर्भर करेगी.

एअर इंडिया ने कहा- जांच पूरी होने तक नहीं दे सकते कोई बयान

एअर इंडिया ने सोमवार (10 अगस्त 2026) को कहा कि वह फुकेट-दिल्ली फ्लाइट की घटना पर जांच पूरी होने तक कोई बयान नहीं दे सकती. एयरलाइन ने कहा कि AAIB प्रावधानों के तहत जांच कर रहा है. एअर इंडिया एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा, “घटना की जांच जारी है. इसलिए एअर इंडिया जांच से जुड़े किसी प्वॉइंट पर बयान नहीं दे सकती. हम जरूरत के मुताबिक संबंधित अधिकारियों को पूरा सहयोग देते रहेंगे.”

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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