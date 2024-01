अयोध्या जानें को तैयार एयर इंडिया, मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया पहली AIR India फ्लाइट एक्सप्रेस का उद्घाटन

नई दिल्ली: अयोध्या में बने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर अब जहाजें लैंड और टेकऑफ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. इसी बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बेंगलुरु और अयोध्या के बीच पहली एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान का उद्घाटन किया. साथ ही कोलकाता और अयोध्या के बीच पहली एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान का बोर्डिंग पास स्वीकार किया. एयर इंडिया ने यूपी के सीएम योगी आदित्य नाथ को भी बोर्डिग पास दिया. अयोध्या के रनवे पर अब एयर इंडिया की जहाज अब अपना सफर शुरू करेगी.

#WATCH | Delhi: Union Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia receives the boarding pass of the first Air India Express flight between Kolkata and Ayodhya. pic.twitter.com/ZaHpnEWaQF

— ANI (@ANI) January 17, 2024